Битва микропроцессоров: ИТ-эксперты рассказали о продажах ноутбуков в России

Россияне охотнее скупают «продвинутые» ноутбуки на базе микропроцессоров Ryzen, которые выпускает компания AMD, чем продукцию ее прямого конкурента. Об этом на конференции журналистам 25 ноября рассказали эксперты F5it — крупнейшего регионального поставщика компьютерной техники в стране.

«Мы внимательно следим за тем, как развивается и меняется рынок ноутбуков в России. Особенно нам интересны тренды в области процессоров. Ноутбуки на базе AMD в России показывают высокие темпы роста продаж, по некоторым показателям обгоняя даже европейский рынок», — рассказал коммерческий директор F5it Игорь Головченко.

Тенденция затронула не только такие бюджетные сегменты, как Ryzen 3, но и высокие — Ryzen 7. Несмотря на то, что в целом Россия не входит в топ-стран Европы по продажам «продвинутых» ноутбуков на базе Ryzen 7, которые выпускает AMD, и на базе Core i7 от Intel, первые модели оказались популярными у россиян.

Продажи в сегменте Core i5 и Ryzen 5

Так, по статистике, в третьем квартале 2021 года в России продали 65 тыс. 916 бюджетных ноутбуков на базе Ryzen 3, что намного больше, чем в Германии, Великобритании и Италии. Ноутбуки следующего поколения — на базе Ryzen 5 показали еще более высокий рост: в России продали 138 тыс. 45 штук, что кратно превышает показатели Франции, Германии и Польши.

«Многие страны Европы, несмотря на стабильные отгрузки в 2021 году, потеряли в сегменте Ryzen 5, Россия же сохраняет лидерство», — обратили внимание эксперты.

Продажи в сегменте Core i7 и Ryzen 7

Что касается более мощных моделей, типа Ryzen 7 и 9, Core i7 и i9, Россия не входит даже в топ 5 приоритетных регионов - в других странах успешнее торгуют дорогими ноутбуками. Однако в третьем квартале удалось продать 33 тыс. 844 ноутбука на базе процессоров AMD Ryzen 7 и обогнать Германию.

На конференции эксперты F5it также рассказали о компьютерах и серверах собственного производства серии SmartOffice, подчеркнув, что серверное оборудование и системы хранения данных сегодня — одно из самых востребованных направлений. Неудивительно, ведь на фоне пандемии большинство компаний перешли в онлайн. ИТ-специалисты на конференции также продемонстрировали журналистам различные решения организации рабочих мест на базе ноутбуков, моноблоков и персональных компьютеров.