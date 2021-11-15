Анонсирована новая версия отечественной операционной системы AlterOS

Группа компаний АЛМИ, отечественный разработчик и интегратор ПО, готовит к выходу новый релиз собственной операционной системы AlterOS. Команда проекта работает над рядом обновлений, которые коснутся таких ее составляющих, как визуальная часть, интерфейс, улучшение и оптимизация работы с системой.

В основе обновленной версии AlterOS лежит ядро Linux 4.18. В данной версии произведен перевод ядра на более защищённые от переполнения буфера варианты функций распределения памяти, реализованы обработчики для быстрой блокировки и перенаправления пакетов. Изменены настройки для включения защиты от переполнения стека – теперь автоматически включается наиболее действенный механизм защиты, доступный для текущей конфигурации. Улучшена поддержка загрузки Secure Boot, поддержка памяти и обновлен менеджер сети NetworkManager. Расширены возможности по анализу сбоев при помощи Crash dump и поддержки нового оборудования. Дополнена возможность установки операционной системы на современные носители информации, а также улучшен планировщик процессов. Изменен интерфейс управления брандмауэром, и обновлены возможности для синхронизации времени по NTP протоколу.

Обновленная версия AlterOS будет содержать в своих репозиториях новые версии популярных и необходимых приложений среди них:

-Редакторы текста, табличные редакторы, графические редакторы;

-Браузеры;

-Почтовые приложения;

-Средства печати и сканирования документов;

-Приложение для защиты SSH от подбора паролей;

-Сервер мониторинга;

-Веб-серверы;

-Клиент удаленного подключения;

«Благодаря этим обновлениям AlterOS станет еще более функциональной, защищенной и стабильной. Продукт полностью интегрируется как с отечественным, так и с зарубежным ПО и средствами криптографической защиты, и в настоящее время успешно используется во многих промышленных предприятиях и госучреждениях. Использование AlterOS позволяет соответствовать заявленным принципам информационной безопасности и полностью отвечает задачам перехода на использование российского программного обеспечения», – сказал Станислав Орлов, технический директор ГК АЛМИ.

Разработанная специалистами ГК АЛМИ операционная система AlterOS сертифицирована ФСТЭК и внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных под №3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421). Также компания является разработчиком офисного пакета AlterOffice, зарегистрированного в реестре отечественного ПО под №7114.