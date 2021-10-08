Sitronics Group запустила массовое производство российских серверов

Sitronics Group (входит в АФК «Система») начала массовый выпуск серверов под собственным брендом. Производственную линию на заводе «Лампирис» запустили в присутствии заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки.

Одним из важнейших векторов развития компании Sitronics Group в 2021 г. стал запуск собственного производства ИТ-оборудования в России для решения задач импортозамещения. Для выпуска первой линейки серверов была выбрана архитектура х86. Вычислительные серверные решения на базе процессоров, основанных на данной архитектуре, являются наиболее распространенными на всех мировых рынках. Благодаря высокой производительности и масштабируемости эти серверы обеспечивают рост эффективности использования пространства в центрах обработки данных и способствует снижению общих расходов.

Серверы под брендом Sitronics получили декларации соответствия, сертификат связи и экспертное заключение. С ведущими производителями программных продуктов из России все тесты пройдены успешно, утверждают в Sitronics Group. Подобные решения подходят для выполнения различного рода задач, таких как виртуализация и облачные вычисления, аналитика больших данных и высокопроизводительные вычисления. На сегодняшний день выпущена опытная партия трех моделей объемом более 60 серверов, предназначенных для тестирования партнерами компании. Заключены партнерские соглашения с рядом крупных дистрибьюторов.

«Общий объем наших инвестиций, связанных с разработками, приобретением лицензионных прав, конструкторской документации и капитальными затратами, составил 500 миллионов рублей. Мы уверены, что на рынке по достоинству оценят новый отечественный продукт, который будет содействовать реализации проектов цифровой трансформации страны», - отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Разработка проекта по выпуску серверов компанией Sitronics Group началась в январе 2021 г. В качестве производственной площадки был выбран новосибирский завод «Лампирис». Мощности и оборудование завода позволяют осуществлять производство полного цикла, включая расстановку компонентов на платы, пайку, поверхностный монтаж, производство металлических корпусов, проектирование и загрузку программного обеспечения (BIOS). Тестирование и технический контроль проводятся на всех этапах производства.

«В Новосибирской области сформирован крупнейший ИТ-кластер на базе известных научных школ Академгородка, высока концентрация высокопрофессиональных специалистов. Поэтому запуск нового высокотехнологичного производства серверов Sitronics в регионе – это новые рабочие места для выпускников инженерно-технических вузов кластера и увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет», - отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

На заводе была организована работа конструкторов и весь процесс разработки, что позволило эффективно и оперативно реализовывать задачу запуска производства. Площадь и оснащенность предприятия позволят компании Sitronics Group выпускать более 30 тыс. северов в год.