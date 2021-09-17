CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов

В продолжение технологического партнерства российские ИТ-компании CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили корректность работы коммуникационного клиента Samoware на операционной системе «Ред ОС».

Ранее разработчики сообщали о совместимости платформы CommuniGate Pro с «Ред ОС». Теперь на отечественной операционной системе работает и универсальный клиент Samoware, входящий в экосистему платформы.

Десктопный клиент Samoware предоставляет широкий спектр коммуникационных возможностей: электронную почту, мгновенные сообщения (чат), голосовую связь, управление календарями и адресными книгами, облачный диск, совместную работу, а также локальное резервное хранение и офлайн-доступ к ранее загруженным данным пользователя (письма, календарные события, контакты, история звонков и переписок в чатах и др.). Клиенты Samoware включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Минкомсвязи РФ №162 от 07.04.2020.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 3751).