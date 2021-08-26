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«Мегафон» увеличил выручку на 7% во втором квартале 2021 года

«Мегафон» представил ключевые результаты второго квартала 2021 года. Выручка выросла на 7,1% и составила 84,1 млрд руб. Показатель OIBDA увеличился на 5,6% до 37,6 млрд руб., рентабельность OIBDA сократилась на 0,7 п.п. до 44,7%. CAPEX увеличился на 4,6% до 13,7 млрд руб. Чистая прибыль выросла в три раза до 12,7 млрд руб. Чистый долг сократился за квартал на 4,4 млрд руб. до 301,9 млрд руб.

Сервисная выручка во втором квартале увеличилась на 4,5% до 76,6 млрд руб., продемонстрировав постепенное восстановление после спада, вызванного пандемией. Основными драйверами роста стали выручка от передачи данных, контент-услуг, в том числе группы START, и цифровых услуг — сохраняется высокий спрос на аналитические сервисы с использованием больших данных и решения для организации удалённой работы сотрудников и удалённого управления объектами. На фоне постепенного открытия границ выручка от международного роуминга также продемонстрировала рост.

Во втором квартале продолжилось восстановление покупательской активности в розничной сети. Выручка от продажи оборудования и аксессуаров выросла на 44,6% до 7,5 млрд руб., в том числе, благодаря росту спроса на более дорогие смартфоны.

База абонентов «Мегафона» в России выросла на 2,1% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 72 млн с применением новой методики учёта.

Во втором полугодии 2020 года после завершения миграции на новый биллинг компания скорректировала систему учёта абонентской базы, ужесточив требования к проверке активности абонентов. Новая система позволяет компании более эффективно использовать номерную ёмкость.

Во втором квартале OIBDA выросла на 5,6% до 37,6 млрд руб. Рентабельность OIBDA снизилась на 0,7 п.п. до 44,7%. Основными факторами, оказавшими влияние на рентабельность, стали увеличение затрат на рекламу после сокращения в прошлом году в период пандемии и низкой активности потребителей, а также рост низкомаржинальных продаж оборудования.

Чистая прибыль компании выросла в три раза до 12,7 млрд руб. за счёт эффективного управления затратами, снижения долговой нагрузки и успешного хеджирования валютных обязательств.

По итогам второго квартала общее количество базовых станций составило более 199,6 тыс. В современном сегменте 4G/LTE продемонстрирован рост на 17,5%. CAPEX во втором квартале вырос на 4,6% до 13,7 млрд руб. Такие инвестиции позволяют компании предлагать абонентам услуги высокого качества, в том числе сохранять лидерские позиции в области мобильной передачи данных. Международная компания Ookla по итогам исследования, проведённого в первом полугодии 2021 года, признала мобильный интернет «Мегафона» самым быстрым в России пятый год подряд.

Владимир Бахур

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