Выпускники столичной программы StartHub.Moscow привлекли 580 млн рублей инвестиций

Почти 600 млн руб. привлекли столичные стартапы — выпускники программы развития технологического предпринимательства StartHub.Moscow. Деньги компании планируют вложить в масштабирование бизнеса. Кроме того, они увеличили выручку, расширили штат сотрудников, а некоторые вышли на зарубежные рынки.

«Участниками программы StartHub.Moscow стали 100 компаний, имеющих перспективные технологии в разных сферах. В течение пяти месяцев они развивали свой бизнес при поддержке опытных наставников. Большинство из них смогли увеличить выручку. 15 наиболее успешных проектов привлекли инвестиции на общую сумму 580 млн руб.», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

На первом месте по объему привлеченных средств оказалась платежная система нового поколения. Она позволяет работать с безналичными, электронными, цифровыми валютами. Сейчас ее разработчики оформляют соглашение с инвестором. Деньги предприниматели намерены вложить в развитие инфраструктуры и вывод продукта на новые рынки.

Другой проект, поддержанный инвестициями, — платформа для онлайн-обучения детей робототехнике. Школьники учатся программированию, сборке электрических схем, конструированию собственного робота, который управляется со смартфона.

В числе профинансированных стартапов — агрегатор коворкингов в Москве. Разработка позволяет в одном окне выбрать, забронировать и оплатить рабочее место в офисе.

Также инвестиции привлекла банковская платформа, автоматизирующая работу агентского и партнерского канала банка. Она позволяет значительно повысить эффективность и скорость операций внутри них. За счет привлеченных средств разработчики сервиса планируют продвигать его в регионах России, выйти на новые рынки в Европе, Африке и Латинской Америке.

В середине сентября начнет работу второй поток программы StartHub.Moscow, сейчас идет отбор участников. В этот раз экспертная комиссия отдаст приоритет стартапам, применяющим технологии искусственного интеллекта.

Оператор программы — Агентство инноваций Москвы, которое курирует городской Департамент предпринимательства и инновационного развития. Агентство объединяет представителей городской власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных разработок.