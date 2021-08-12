Ntechlab научила камеры распознавать силуэты людей и автомобили

Ntechlab, технологический партнер госкорпорации «Ростех», выпустила самое масштабное обновление с момента запуска своего флагманского продукта Findface Security. Новый продукт Findface Multi получил функцию мультиобъектности – теперь нейросети распознают не только лица, но и силуэты людей, и автомобили, в том числе автомобильные номера.

Новый алгоритм в два раза увеличил точность распознавания при работе с лицами без масок, и в 10 раз – при работе с лицами в масках. Кроме того, увеличена точность по ряду дополнительных возможностей, таких как распознавание эмоций, определение наличия у человека бороды, очков или медицинской маски.

«Решение вызывает серьезную заинтересованность наших клиентов и потенциальных заказчиков, потому что аналогичной платформы мультиобъектной видеоаналитики, когда камеры могут настраиваться под разные типы объектов, и при этом одна камера может обрабатывать сразу несколько разных типов объектов, нет практически ни у кого из наших конкурентов», – сказал CEO Ntechlab Андрей Теленков.

Распознавание автомобилей позволяет определить тип кузова, цвет, марку и модель машины, а также осуществить поиск по номеру. Система работает даже в том случае, если нельзя распознать номера или видна только часть автомобиля.

Распознавание силуэтов позволяет осуществлять подсчет и поиск людей, а также отслеживать траекторию их перемещения с высокой точностью и строить тепловые карты. Алгоритм при распознавании внешне похожих людей учитывает такие признаки, как рост и цвет одежды и аксессуаров. При помощи данной функции, например, можно обеспечить подсчет посетителей торговых центров и других коммерческих объектов.

«Мы запустили пилотные проекты с Findface Multi в России, странах СНГ, Латинской Америки и Персидского Залива. Всего до конца года мы планируем реализовать более 20 крупных проектов в таких отраслях, как городская видеоаналитика, управление транспортом, строительство и розничная торговля», – отметил Андрей Теленков.

Новая нейронная сеть заняла первое место в конкурсе алгоритмов распознавания лиц Face Recognition Vendor Test (FRVT) Национального института стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST).

Ntechlab – один из мировых лидеров в сфере видеоаналитики, в том числе по скорости и точности распознавания лиц, силуэтов и действий на видео. Продукты компании востребованы в сферах общественной и корпоративной безопасности, розничной торговли, финансового сектора, индустриях развлечений и гостеприимства. Алгоритмы Ntechlab неоднократно доказывали свое техническое превосходство в рамках репрезентативных международных конкурсов. В 2021 году разработка Ntechlab была признана лучшей Национальным институтом стандартов и технологий (NIST) Министерства торговли США, а также заняла первое место по итогам соревнования американского Агентства передовых исследований в сфере разведки в категориях «самый точный» и «самый быстрый» алгоритм. В 2018 году Ntechlab вошла в тройку победителей конкурса WIDER Pedestrian Challenge по детектированию пешеходов на основе их силуэтов, в 2019 г. – заняла второе место на международном конкурсе ActEV-PC по распознаванию действий на видео.