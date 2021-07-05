Разделы

Бизнес Телеком
|

Количество абонентов виртуальной АТС «Ростелекома» превысило 500 тысяч

«Ростелеком», российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, объявил о подключении полумиллионного абонента к виртуальной АТС «Ростелекома», развернутой на федеральном уровне.

Услуга «Виртуальная АТС» (ВАТС) быстро подключается и не требует дополнительных затрат на оборудование: принимать звонки можно на SIP-телефон, мобильный телефон или компьютер. Номер не привязан к месту подключения и останется за клиентом даже при смене офиса. Многоканальная линия с гибкой маршрутизацией позволяет фиксировать входящие и исходящие вызовы, записывать разговоры и устанавливать переадресацию на стационарные и мобильные телефоны, а с помощью персонального голосового меню клиенты всегда могут быстро связаться с нужным сотрудником. Также на базе сервиса можно организовать виртуальные контакт-центры.

Количество виртуальных контакт-центров, действующих на платформе ВАТС «Ростелекома» по всей стране, превысило 1,8 тыс., при этом общая численность операторов данных распределенных кол-центров — около 9 тыс.

«Рост востребованности услуги ВАТС мы связываем с гибкостью ее масштабирования, развитым функционалом и высокой производительностью. Это подтвердил опыт прошлого года, когда в период массового перевода сотрудников на удаленный режим работы мы смогли оперативно предложить кастомизированные решения для компаний любого уровня», — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.

Третий год подряд «Ростелеком» лидирует по числу компаний-клиентов виртуальной АТС согласно данным независимого консалтингового агентства «ТМТ консалтинг». Быстрый рост количества подключений к ВАТС эксперты связывают с ее развитой функциональностью и широкими возможностями. Так, например, рост по количеству компаний-клиентов в 2020 г. составил 28% по сравнению с предыдущим годом. Выручка «Ростелекома» увеличилась на 32%. Росту абонентской базы в 2020 г. способствовала акция «Домашний офис» на основе сервиса ВАТС, которая обеспечила значительный приток новых клиентов. В 2020 г. «Ростелеком» запустил голосовые сервисы: анализ речи, голосовые помощники и колл-трекинг.

Цифровая услуга «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы «Виртуальных АТС» через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Все об электронных подписях. Обзор Market.CNews

МТС, «Билайн», Tele 2 избавляются от салонов связи

Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов

Владимир Путин объявил «десятилетие ИИ». CNews выпускает первый рейтинг рынка искусственного интеллекта

Судебная экспертиза сочла, что Huawei незаконно пользуется изобретением россиянина. Но суд встал на сторону компании

Tele2 арестовал деньги своего абонента, потому что они показались ему очень подозрительными

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Большие холодильники до 40 000 рублей: хиты продаж

Обзор телефона Panasonic KX-TF200: универсальная классика

Обзор робота-пылесоса 360 C50-1: бюджетная модель с высокой мощностью

Показать еще

Наука

Найдены галактики без темной материи — это меняет привычную концепцию

Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски?

Микрозаводы для микрогаджетов: кто будет там работать
Показать еще