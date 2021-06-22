Российский стартап «Умный Мишка» выходит на рынок США

Mishka AI запустил продажи англоязычной версии продукта «Умный Мишка» в США. Сейчас Smart Teddy (так называется «Мишка» в США) можно заказать на сайте компании, а уже в конце июня его можно будет купить на Amazon.

«Умный Мишка» - обновляемый плюшевый гаджет, который помогает родителям развивать и развлекать дошкольников, а также прививать им бытовые навыки. В традиционную и знакомую с детства форму плюшевого медведя разработчикам удалось поместить целую медиатеку обучающего и развлекательного контента для детей: десятки заданий на закрепление полезных навыков и самостоятельности, множество знакомых с детства сказок, а также игры на развитие речи, эмоционального интеллекта, навыков счета и логики. Это единственный в мире гаджет в плюшевой оболочке, который сочетает в себе технологию NFC, функциональные кнопки и мобильное приложение. Медиатека Умного Мишки разработана с участием детских психологов и методистов, поэтому родителям можно не переживать за качество контента для детей. Все обновления загружаются из облака по WiFi. Родители управляют Мишкой через мобильное приложение для смартфона. Дети — с помощью кнопок на его лапах и NFC-наклеек. Если прикладывать к ним супер лапу, происходит магия: Мишка помогает делать зарядку или учит чистить зубы.

На американский рынок компания выпускает продукт с базовой комплектацией. Внутри англоязычной версии 28 сказок разных народов мира, задания от уборки игрушек до укладывания спать и четыре вида игр: алфавит, знакомство с цифрами, загадки и “выбери лишнее слово”. Игры развивают внимание и логическое мышление, помогают ребенку подружиться с буквами и понять, где какая цифра.





В планах - введение подписной модели, которая уже эффективно показала себя в России, и расширение библиотеки контента на английском.

«Миссия нашей компании -- помогать детям познавать мир с радостью. Мы живем в 21 веке и понимаем, что игнорировать мир умных устройств в процессе воспитания сегодня трудно, лучше использовать его во благо. Поэтому мы создали альтернативу смартфонам и планшетам, безопасную игрушку, которая помогает родителям в их ежедневных делах. В процессе игры Умный Мишка учит ребенка говорить, считать и читать, помогая в этом родителям, а заодно освобождает немного времени для собственных задач», - говорит соосновательница и CEO компании Mishka AI Светлана Захаренкова.

По ее словам, выручка от продажи игрушек в США составляет $25 млрд в год - это практически в 20 раз больше рынка России или четверть мирового рынка. При этом, быстрее всего растет именно сегмент умных игрушек. В течение следующих трех лет компания планирует стать одним из лидеров рынка умных игрушек для дошкольников в Америке и продавать в год до 1 миллиона игрушек с технологией Умный Мишка.

По словам соосновательницы компании, вся разработка Умного Мишки — и инженерная и методическая — расположены в России. Развитие детей до шести лет в России, Европе и США строится на одинаковых принципах, видение родителей о лучшем развитии развитие ребенка близки. А вот культурный контекст может быть очень разным, поэтому американская часть контентной команды под руководством Брюса Голдстоуна (американский автор 11 развивающих книг для детей) проводит большое количество исследований и интервью. Это позволяет компании разработанный и протестированный в России контент адаптировать для рынков США и Европы с минимальными расходами.