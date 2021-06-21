ВТБ застрахует карты и счета клиентов от мошенничества

ВТБ запускает страхование карт и счетов клиентов от мошеннических списаний. Новая услуга распространяется на все клиентские счета и карты, в том числе в других банках России. В результате ВТБ значительно увеличил безопасность и защищенность клиентов.

Большинство тарифов программы включает в страховое покрытие хищение денег с помощью методов социальной инженерии - если мошенники обманом выманили у клиента данные карты или логин/пароль от личного кабинета по телефону, в SMS, мессенджерах или чатах. Покрывает страховка и утрату ПИН-кода, копирование данных карты и кражу полученных в банкомате наличных.

Программа компенсирует похищенные деньги, если застрахованный перевел их злоумышленникам через поддельный сайт, или если мошенники получили доступ к его интернет-банку, в том числе с помощью вредоносного ПО. Также страховка защищает средства клиента в случаях, когда мошенники сняли наличные с его счета в POS-терминале или в офисе банка, предъявив поддельные документы.

На первом этапе подключиться к программе можно во всех отделениях ВТБ, до конца июня страховка станет доступна в ВТБ Онлайн. Пролонгация полиса осуществляется в формате подписки. Программа реализуется в партнерстве со страховой компанией «СОГАЗ».

Клиентам ВТБ доступны для оформления три страховых тарифа: «Базовый» (максимальная страховая сумма – до 100 тыс. рублей), «Оптимальный» (до 300 тыс. рублей) и «Максимальный» (до 600 тыс. рублей).

«Активность финансовых мошенников растет, только весной этого года мы зафиксировали двукратный рост попыток хищения клиентских средств. Для обеспечения дополнительной безопасности наших клиентов мы разработали специальный продукт, который защитит их средства не только в ВТБ, но и в других российских банках, что является уникальным для российской банковской системы. Программа покрывает большинство видов мошенничества, в том числе с использованием методов социальной инженерии, что является очень актуальным и выгодным предложением. Рассчитываем, что до конца года им успешно воспользуются десятки тысяч клиентов», - комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов и сегментов, старший вице-президент ВТБ.

В страховое покрытие не входят случаи, когда клиент скомпрометировал данные карты при отсутствии мошеннических действий злоумышленников, или если спорные операции совершили члены его семьи. Также не считается страховым случаем хищение средств с пластиковой карты, которую банк выпустил без ведома клиента, и ситуации, в которых банк несвоевременно заблокировал карту клиента по его требованию. Страховка также не покрывает случаи, когда средства списаны в результате кражи или взлома баз данных банка, производителей или эмитентов пластиковых карт. Подробные условия программы размещены на сайте банка.

Если средства были похищены, клиенту нужно обратиться к страховой компании со стандартным комплектом документов – паспортом, заявлением о наступлении события и реквизитами счета для перечисления страховой выплаты. Также потребуется ряд документов, подтверждающих размера ущерба и факт мошеннических действий в зависимости от ситуации.