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«Почта России» в 4 раза увеличит вложения в российские информационные технологии

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К 2030 г. «Почта России» в четыре раза увеличит вложения в российские ИТ-решения по сравнению с показателем 2019 г., а также к 2024 г. увеличит до 70% долю расходов на закупку отечественного программного обеспечения. Такие показатели эффективности будут заложены в стратегию цифровой трансформации «Почты России». Документ будет создан согласно решению совета директоров компании, заседание которого прошло 17 мая 2021 г.

«Как одна из крупнейших компаний страны «Почта» готова обеспечивать спрос на качественную и конкурентоспособную отечественную ИТ-продукцию. Мы видим себя в роли квалифицированного заказчика. Мы уверены, что именно спрос и высочайшие требования к качеству поставляемых решений являются наиболее действенным механизмом развития отрасли: научных, инженерных компетенций, производственных мощностей», – сказал генеральный директор «Почты России» Максим Акимов.

«Почта России» – один из крупнейших потребителей российских технологий. В 2019 г. расходы компании на отечественное программное обеспечение достигли 2,1 млрд руб., что составило около 60% от общих расходов на софт.

В 2020 г. «Почта России «совершила самую большую в корпоративном секторе закупку оборудования для ЦОДов отечественного производства на сумму 1,8 млрд руб. Речь идет о российском оборудовании производства компаний «Аквариус» и Yadro, необходимом для развития дата-центра «Почты России». Также «Почта России» произвела закупку сетевого оборудования для своих отделений почтовой связи для обеспечения стабильной работы корпоративной сети передачи данных. Производителем оборудования является компания «Элтекс», которая произвела адаптацию своего оборудования под требования «Почты России». Закупки проходили в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», использовалось лизинговое финансирование ГТЛК.

«Почта России» является пользователем продуктов «1С». Комплекс информационных систем «1С» «Почты России» покрывает задачи оперативного (коммерческого) учета, бухгалтерского и налогового учета, кадрового учета и расчета заработной платы, формирования консолидированной отчетности, учета объектов недвижимости и земельных участков, электронного документооборота, закупочной деятельности. На внедрение и поддержку «1С» в период с 2010 по 2020 г. компания вложила около 5 млрд руб. и до 2025 г. намерена вложить в развитие комплекса информационных систем «1С» еще 3,5 млрд руб.

«Почта России» является одним из крупнейших корпоративных пользователей пакета отечественных офисных приложений для корпоративных коммуникаций «Мой офис». До конца 2021 г. компания планирует завершить пилотирование решения на выбранных отделениях и начать подготовку к тиражированию

Для обеспечения информационной безопасности «Почтой» уже сейчас применяются преимущественно отечественные решения, использование которых превышает 70%. В частности, на всех рабочих компьютерах сотрудников установлены продукты «Лаборатории Касперского».



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