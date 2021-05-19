X5 Group запустила агрегатор «Около» за пределами Москвы и Московской области

X5 Group, ведущая розничная компания России, запустила агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом «Около» за пределами Москвы и Московской области. Сервис уже начал работу в Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В едином мобильном приложении «Около», которое доступно в App Store и Google Play, уже собраны предложения торговых сетей Х5.

Концепция «Около» основана на гиперлокальной модели потребления, в которой доставка продуктов или готовой еды осуществляется из близлежащих магазинов, ресторанов и кафе. В приложении «Около» на текущий момент представлен весь разрешённый для онлайн-продажи ассортимент из магазинов сетей Х5. Доставка заказов осуществляется день в день с 9.00 до 21.00 или с 7.00 до 23.00 в зависимости от выбранного магазина. Среднее время доставки из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» составляет порядка 45 минут, стоимость – 99 рублей.

«Запуск собственного агрегатора экспресс-доставки X5 за пределами московского региона – важный этап в масштабировании одного из самых востребованных в современных условиях сервиса. В рамках единого мобильного приложения мы можем быть буквально около каждого из наших покупателей, приходить на помощь в любой ситуации: от внезапного прихода гостей до организации званого ужина. При этом разработанная нами технологическая платформа позволяет отслеживать товарные остатки и в кратчайшие сроки подключать к услуге экспресс-доставки новые магазины, что особенно важно для масштабирования», – комментирует Владимир Холязников, управляющий директор бизнес-единицы Х5 FoodTech.

При реализации сервиса «Около» привлекает партнёров, в том числе профессиональные курьерские службы, которые специализируются на сегменте продуктов. Партнёры берут на себя вопросы, связанные с наймом курьеров и выводом их на смены. «Около» на базе единой цифровой платформы передаёт заказы курьерским службам на исполнение по заданным стандартам обслуживания.