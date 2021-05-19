Спецпроекты

X5 Group запустила агрегатор «Около» за пределами Москвы и Московской области

Ритейл Розница
, Текст: Владимир Бахур

X5 Group, ведущая розничная компания России, запустила агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом «Около» за пределами Москвы и Московской области. Сервис уже начал работу в Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В едином мобильном приложении «Около», которое доступно в App Store и Google Play, уже собраны предложения торговых сетей Х5.

Концепция «Около» основана на гиперлокальной модели потребления, в которой доставка продуктов или готовой еды осуществляется из близлежащих магазинов, ресторанов и кафе. В приложении «Около» на текущий момент представлен весь разрешённый для онлайн-продажи ассортимент из магазинов сетей Х5. Доставка заказов осуществляется день в день с 9.00 до 21.00 или с 7.00 до 23.00 в зависимости от выбранного магазина. Среднее время доставки из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» составляет порядка 45 минут, стоимость – 99 рублей.

«Запуск собственного агрегатора экспресс-доставки X5 за пределами московского региона – важный этап в масштабировании одного из самых востребованных в современных условиях сервиса. В рамках единого мобильного приложения мы можем быть буквально около каждого из наших покупателей, приходить на помощь в любой ситуации: от внезапного прихода гостей до организации званого ужина. При этом разработанная нами технологическая платформа позволяет отслеживать товарные остатки и в кратчайшие сроки подключать к услуге экспресс-доставки новые магазины, что особенно важно для масштабирования», – комментирует Владимир Холязников, управляющий директор бизнес-единицы Х5 FoodTech.

При реализации сервиса «Около» привлекает партнёров, в том числе профессиональные курьерские службы, которые специализируются на сегменте продуктов. Партнёры берут на себя вопросы, связанные с наймом курьеров и выводом их на смены. «Около» на базе единой цифровой платформы передаёт заказы курьерским службам на исполнение по заданным стандартам обслуживания.

Другие материалы рубрики

Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года

Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании

В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом

Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест

Экс-гендиректор Merlion: Хозяева компании хотели меня сжечь

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания

Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео)

Техноблог

Что еще может ваш роутер — неожиданные идеи

Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России