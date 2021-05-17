Подведомственный вуз Минцифры открыл киберполигон

Минцифры России сообщает об открытии киберполигона на базе Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (г. Новосибирск). Университет стал первым подведомственным вузом министерства, на базе которого создана виртуальная структура для отражения кибератак.

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, который является подведомственным вузом Минцифры, открыл свой киберполигон. Такие площадки уже развернуты в двух вузах: на острове Русский на базе Дальневосточного федерального университета и в Сочи на базе Научно-технологического университета ‟Сириус”. На киберполигоне студенты изучают различные сценарии кибератак, тренируются отражать их, обеспечивая надежную защиту ИТ-инфраструктуры виртуальных предприятий. В будущем такие тренировки помогут обеспечить информационную безопасность всей страны», – сообщил врио директора департамента информационной безопасности Минцифры России Дмитрий Реуцкий.

Киберполигон СибГУТИ представляет мультифункциональный цифровой комплекс для тестирования техники и программного обеспечения, повышения грамотности в области информационной безопасности и цифровых технологий.

Планируется открытие удаленных площадок киберполигона в колледже телекоммуникаций СибГУТИ и филиалах университета в Улан-Удэ, Хабаровске и Екатеринбурге.

«Киберполигон СибГУТИ открывает новые возможности по обучению и тренировке ключевых навыков специалистов, занятых в реализации федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», – говорит исполняющий обязанности ректора СибГУТИ Бари Хаиров.

Национальный киберполигон – один из крупнейших проектов по информационной безопасности, реализуемых в рамках программы «Цифровая экономика». Киберполигон представляет виртуальную копию инфраструктуры компаний различных отраслей. Он позволяет отрабатывать практические навыки по работе с современными средствами защиты информации и реагированию на кибератаки, что важно, в том числе, при подготовке молодых специалистов по информационной безопасности.

Запуск и эксплуатация сегментов киберполигона входит в список мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Виртуальная площадка создается силами «Ростелекома» с привлечением экспертизы сотрудников его дочерней компании «Ростелеком-Солар».

«Развитие сети опорных центров национального киберполигона – один из важнейших аспектов проекта. Они дают будущим специалистам возможность получения практических навыков, тем самым способствуя развитию отрасли в целом и решая задачу государства по созданию кадрового резерва в сфере информационной безопасности», – подчеркнул заместитель генерального директора «Ростелеком-Солар» Александр Чечин.