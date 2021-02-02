«Лаборатория Касперского» выяснила, что слушали и смотрели дети на зимних каникулах

По данным «Лаборатории Касперского», YouTube остается самым популярным поисковым запросом в сети у детей во всем мире. Из музыки в преддверии Нового года и на зимних каникулах русскоязычная часть аудитории чаще всего искала на этом сайте «Снова я напиваюсь» Славы Марлоу и треки Моргенштерна, а из игровых блогеров самым востребованным оказался Поззи.

По миру на YouTube детей больше всего интересовали видео игровой тематики (37%). На втором месте расположились запросы, связанные с каким-либо блогером или каналом общего характера (21%). Типичный блогер, который привлекает детское внимание, обычно публикует у себя на канале видео одного или нескольких следующих форматов: челленджи, распаковка, «сделай сам», лайфстайл, стримы популярных в данный момент игр и как минимум один собственный музыкальный видеоклип.

Активный интерес дети проявляли к YouTube-каналам с инструкциями, как сделать что-то своими руками. Больше всего запросов по этой теме было на 5-Minute Crafts, 123 GO! и Troom Troom.

Помимо YouTube, дети интересовались платформами Netflix и «Яндекс.Эфир». Кроме того, они не обошли вниманием TikTok, в топе оказались Даня Милохин и Валя Карнавал.

Мировая статистика поисковых запросов в целом по сети показала, что самыми популярными персонами у детей, помимо музыкантов и блогеров, стали Дональд Трамп, Эмма Уотсон и Илон Маск.

«Как показал наш прошлогодний опрос, в 70% случаев российские дети заходят в Сеть, чтобы посмотреть мемы, видео с пранками, челленджами и другой развлекательный контент, либо поиграть. За блогерами следит примерно каждый второй — 58%. YouTube — действительно один из важных каналов связи детей с внешним миром. Поскольку там хранится контент самого разного формата и содержания, родителям стоит быть в курсе, чем интересуется ребенок на подобных площадках. Это не только позволит избежать неприятных ситуаций, но и поможет лучше узнать его. Мы, со своей стороны, предлагаем решение, которое позволяет ограничивать на платформе YouTube нежелательные запросы, связанные, например, с алкоголем, табаком, ругательствами, наркотиками, расизмом и видео для взрослых, дополняя тем самым штатные возможности сервиса», — сказала Анна Ларкина, эксперт «Лаборатории Касперского» по контентному анализу.

Решение Kaspersky Safe Kids помогает родителям защитить детей в интернете. Оно совместимо со всеми популярными платформами: Windows, macOS, Android и iOS. С помощью продукта родители могут быть в курсе того, сколько времени ребенок проводит в интернете, оградить его от нежелательного контента, а также узнать, не состоит ли он в потенциально опасных группах в социальной сети «Вконтакте». Кроме того, Kaspersky Safe Kids позволяет определять текущее местоположение ребенка благодаря функции геолокации.