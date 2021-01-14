Спецпроекты

Wildberries запустила продажи в Германии

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Wildberries сообщила о начале работе на одном из крупнейших рынков Европы. Германия стала десятой страной присутствия компании. В ближайшее время Wildberries планирует выйти на рынки Франции, Италии и Испании.

Wildberries открыл продажи на территории Германии. Заказать товары с доставкой покупатели могут в отдельном интернет-магазине de.wildberries.eu, а также через мобильные приложения на iOS и Android. Для удобства покупателей сайт и приложения работают на немецком, английском и русском языках.

Онлайн-ритейлер предлагает покупателям на территории Германии около 4 млн наименований товаров от 40 тыс. брендов: женскую, мужскую и детскую одежду, обувь и аксессуары, бьюти-товары, игрушки, электронику, книги и канцтовары, спортивные товары, а также товары для ремонта, дома и дачи. В будущем международный онлайн-ритейлер предложит покупателям еще больше различных товаров по привлекательным ценам.

«Мы рады объявить о выходе на один из крупнейших e-commerce рынков Европы. Германия стала юбилейной, 10-й по счету страной работы Wildberries. В ближайшее время Wildberries также планирует выйти на рынки Франции, Италии и Испании. Нашим новым покупателям будет доступен широкий ассортимент товаров как по доступным ценам, так и premium-сегмента», – рассказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

Доставка товаров будет осуществляться с помощью логистических партнеров. Клиенты интернет-магазина смогут получить свои заказы в 40 000 партнерских точках или с помощью курьерской доставки на дом, если ПВЗ находится на значительном удалении.

В 2019 году Wildberries запустил продажи в 4 новых странах: Польше, Словакии, Украине и Израиле.

Другие материалы рубрики

Программист потерял пароль от флешки с биткоинами на сотни миллионов долларов

Российские банки: Цифровой рубль несет угрозу всей системе. Центробанк скрывает, для чего он нужен

Власти допустят к онлайн-торговле лекарствами маркетплейсы и крошечные аптечные сети

На российской криптобирже биткоин взлетел до $2 млн

Mail.ru свернула прием заказов в магазине Pandao спустя три года после его запуска

«Норникель» нашел электронную замену российским рублям

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы до 25 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы с датчиком LiDAR: выбор ZOOM

Техноблог

Первый взгляд на флагманскую линейку Samsung Galaxy S21

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Сбросить наши биологические часы можно щелчком молекулярного переключателя

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись

Микроэлектроника будет еще меньше: в чипы полностью встроили светодиоды

Суперманевренный дрон с оперением может двигать крыльями и хвостом
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации