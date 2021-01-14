Wildberries запустила продажи в Германии

Wildberries сообщила о начале работе на одном из крупнейших рынков Европы. Германия стала десятой страной присутствия компании. В ближайшее время Wildberries планирует выйти на рынки Франции, Италии и Испании.

Wildberries открыл продажи на территории Германии. Заказать товары с доставкой покупатели могут в отдельном интернет-магазине de.wildberries.eu, а также через мобильные приложения на iOS и Android. Для удобства покупателей сайт и приложения работают на немецком, английском и русском языках.

Онлайн-ритейлер предлагает покупателям на территории Германии около 4 млн наименований товаров от 40 тыс. брендов: женскую, мужскую и детскую одежду, обувь и аксессуары, бьюти-товары, игрушки, электронику, книги и канцтовары, спортивные товары, а также товары для ремонта, дома и дачи. В будущем международный онлайн-ритейлер предложит покупателям еще больше различных товаров по привлекательным ценам.

«Мы рады объявить о выходе на один из крупнейших e-commerce рынков Европы. Германия стала юбилейной, 10-й по счету страной работы Wildberries. В ближайшее время Wildberries также планирует выйти на рынки Франции, Италии и Испании. Нашим новым покупателям будет доступен широкий ассортимент товаров как по доступным ценам, так и premium-сегмента», – рассказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

Доставка товаров будет осуществляться с помощью логистических партнеров. Клиенты интернет-магазина смогут получить свои заказы в 40 000 партнерских точках или с помощью курьерской доставки на дом, если ПВЗ находится на значительном удалении.

В 2019 году Wildberries запустил продажи в 4 новых странах: Польше, Словакии, Украине и Израиле.