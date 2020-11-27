В ОЭЗ «Технополис Москва» увеличат производство компонентов для электромобильного и беспилотного транспорта

Соглашение о сотрудничестве подписали особая экономическая зона «Технополис «Москва» и Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры («АЭТИ»). Соглашение поможет развитию производства комплектующих для электротранспорта среди предприятий ОЭЗ, а также даст им возможность оперативно взаимодействовать с потенциальными заказчиками, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.

«Около 10 высокотехнологичных предприятий особой экономической зоны «Технополис Москва» занимаются энергоэффективными технологиями и заинтересованы в развитии электрического и беспилотного транспорта в городской и промышленной среде. Сотрудничество с Ассоциацией в перспективе значительно расширит долю отечественной продукции в сегменте и позволит развивать импортозамещение и независимость от западных комплектующих. Работа в этом направлении уже активно ведется. Так, сейчас рассматривается вопрос о включении производителя электротранспорта в состав резидентов и локализации этого производства на одной из площадок ОЭЗ», – сказал Геннадий Дёгтев.

Сотрудничество с предприятиями, выпускающими электротранспорт и беспилотные системы также может заинтересовать компании ОЭЗ, которые производят литий-ионные аккумуляторы для промышленных машин, асинхронные двигатели, экономящие расход электроэнергии, а также беспилотные летательные объекты.

Наряду с развитием производства комплектующих для электротранспорта среди предприятий ОЭЗ, в рамках соглашения возможно обсуждение разработки и принятия нормативно-технической документации в сфере электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта, поиск инвесторов в этом сегменте и локализация их производств на территории столичной ОЭЗ, информационная поддержка, а также поддержка инициатив по вопросам внесения предложений в органы государственной власти о развитии доступности экологического транспорта.

«Вслед за такими прогрессивными державами, как Китай, который является крупнейшим рынком электрокаров, или Германией, где доля продаж электромобилей от общего числа продаж легковых машин составила уже 15%, Россия имеет все шансы увеличить долю электротранспорта на внутреннем рынке, что значительно сократит загрязнение окружающей среды, а также в разы уменьшит расходы автолюбителей на содержание автомобилей. Кроме того, мы надеемся наладить отечественное производство как электромобилей, так и электрических зарядных станций – для этой цели в следующем году Ассоциация планирует создание кластера компаний-производителей компонентной базы ЭЗС. Соглашение с ОЭЗ «Технополис Москва» – это большой шаг на пути продвижения энергоемких технологий в нашей стране», – сказала председатель «АЭТИ» Ия Гордеева.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» активно поддерживает «зеленый» транспорт. На площадке в Печатниках компанией ABB установлена зарядная станция для электромобилей, которая является частью городской среды, любой водитель может на ней зарядить свое транспортное средство. В начале ноября запущена 21 прокатная станция электросамокатов в «Алабушево» и «Печатниках», которые доступны для сотрудников и предприятий ОЭЗ.

Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры («АЭТИ») создана с целью способствования всестороннему развитию указанных видов транспорта, а также зарядной инфраструктуры, основана на общности интересов любителей и профессионалов рынка электромобилей, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, направлена на обобщение опыта, решение проблемных вопросов, защиту интересов и координацию деятельности всех ее членов. «АЭТИ» является членом различных Рабочих групп по стимулированию развития экологически чистого транспорта и инфраструктуры в т.ч. при Правительстве РФ, Инновационном Фонде Сколково, а также в различных регионах РФ.