Индийская VARA Technology выбрала решения группы ЦРТ

VARA Technology (VARA) предложит корпоративным заказчикам в Индии специализированные решения в области лицевой и голосовой биометрии от группы компаний ЦРТ. Стратегическое партнерство предусматривает расширение портфеля VARA продуктами и решениями группы ЦРТ, которые будут представлены финансовым и государственным учреждениям, транспортным предприятиям, поставщикам телекоммуникационных услуг.

В Индии существенно возрос спрос на удаленную идентификацию клиентов и бесконтактную биометрическую аутентификацию на замену традиционных подходов для повышения безопасности, контроля доступа и создания безбарьерной среды, а также взаимодействия с клиентами в цифровых каналах. Решения группы ЦРТ выбраны как наиболее соответствующие таким запросам. Ключевым фактором выбора стали компетенции группы ЦРТ в решении сложных задач идентификации и аналитики, улучшении качества обслуживания клиентов, инноваций и безопасности на основе биометрических данных. Еще одно конкурентное преимущество ЦРТ — наличие в продуктовом портфеле сразу нескольких связанных типов биометрии — лицевой и голосовой, а также готовой платформы для решения задач с минимальными требованиями к интеграции и установке, которые доказали свою эффективность в реальных кейсах по всему миру.

VARA и группа ЦРТ выделили три стратегических направления сотрудничества. Умный безопасный город с применением биометрии и подходов профилактики и контроля заболеваний на транспорте, в государственных учреждениях и общественных местах. Решение ЦРТ реализовано в проектах Safe&Smart сity в России, объединяя в единую систему тысячи камер на улицах города и транспортной инфраструктуре.

Голосовая биометрия как часть цифрового удаленного взаимодействия с клиентами (e-KYC) для финансовых, телекоммуникационных, электронных коммерческих и правительственных услуг. Решение VoiceKey.Platfrom уже внедрено в крупнейшем колл-центре в банковской отрасли (5000 операторов) и на национальном уровне для идентификации жителей по голосу и лицу.

Системы контроля доступа (СКУД) на основе мультимодальной биометрии для упрощения контроля персонала, удаленного мониторинга температуры и создания безопасной, безбарьерной среды для офисных зданий, отелей, магазинов и заводов. Решение Smart Tracker Access Control для биометрического управления доступом и создания бесконтактной среды, интегрированное в инфраструктуру крупных объектов, зарекомендовало себя во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и де-факто стало стандартом отрасли, продолжая масштабирование.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, отметил: «Биометрические решения группы ЦРТ успешно применяются по всему миру: работают в крупнейших банках России, развивая коммерческих сектор, применяются в образовательных услугах и государственных проектах национального масштаба в Эквадоре и Мексике. Мы нацелены на расширение партнерской сети по всему миру. Согласно данным ResearchAndMarkets, к 2024 году рынок биометрии Индии достигнет 3,8 млрд долларов, зарегистрировав CAGR 15% в течение 2019-2024 годов. Синергия с VARA Technology может повысить уровень общественной безопасности и цифровизацию региона».

Вишал Арора, генеральный директор VARA Technology, сказал: «Мы впечатлены 30-летним опытом группы компаний ЦРТ, особо выделяя возможности мультимодальной, голосовой и лицевой биометрии, готовых промышленных решений, которые, в отличие от отдельных технологий, полностью выполняют бизнес-сценарии и способствуют цифровой трансформации. Для нас важно, что биометрические решения группы ЦРТ уже успешно работают в реальных условиях. Уверен, что опыт группы ЦРТ будет востребован на рынке Индии».