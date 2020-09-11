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Oracle объявила результаты первого квартала 2021 финансового года

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Oracle объявила финансовые результаты первого квартала 2021 финансового года. Совокупные квартальные доходы выросли на 2% в долларах США и при расчете в постоянной валюте по сравнению с первым кварталом предыдущего финансового года и составили 9,4 млрд долларов США. Доходы от продления подписки на облачные сервисы, обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов выросли на 2% при расчете в долларах США и в постоянной валюте и составили 6,9 млрд долларов США. Доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО непосредственно на предприятии и облачных лицензий выросли на 9% при расчете в долларах США и на 8% в постоянной валюте и составили 886 млн долларов США.

Операционная прибыль Oracle в первом квартале, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 12% до 3,2 млрд долларов США при норме операционной прибыли 34%. Без учета требований GAAP операционная прибыль выросла на 9% до 4,2 млрд долларов США при норме операционной прибыли 45%. Чистая прибыль, рассчитанная по GAAP, увеличилась на 5% до 2,3 млрд долларов США, а без учета требований GAAP – на 4% до 2,9 млрд долларов США. Прибыль на одну акцию, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 16% до 0,72 доллара США, а без учета требований GAAP – на 15% до 0,93 доллара США. Краткосрочные доходы будущих периодов составили 9,9 млрд долларов США. Денежный поток от операционной деятельности за последние 12 месяцев составил 13,1 млрд долларов США.

«Первый квартал был фантастическим: совокупный доход превысил прогноз более чем на 150 миллионов долларов, а прибыль на акцию без учета требований GAAP – на 0,07 доллара, – сказала Сафра Кац, главный исполнительный директор Oracle. – Доходы от наших облачных приложений продолжали стремительно увеличиваться: бизнес Fusion ERP вырос на 33%, а NetSuite ERP – на 23%. Сейчас у нас 7300 клиентов Fusion ERP и 23 000 клиентов NetSuite ERP в Oracle Cloud. Наш инфраструктурный бизнес также быстро растет: с четвертого квартала прошлого года до первого квартала этого года выручка от Zoom увеличилась более чем в два раза. Я глубоко убеждена, что после пандемии COVID-19 рост наших доходов ускорится».

«Я уверен, что в Oracle Cloud технология "инфраструктура как сервис" (Infrastructure-as-a-Service, IaaS) лучше, чем у любого другого провайдера облачных сервисов, – отметил Ларри Эллисон, председатель совета директоров и главный технологический директор Oracle. – И хорошая новость заключается в том, что не я не единственный, кто так считает. Вот подтвержденная цитата IDC».

В исследовании Industry CloudPath 2020 года, которое недавно было опубликовано IDC, приведены результаты опроса 935 клиентов IaaS об их удовлетворенности ведущими провайдерами сервисов IaaS, включая Oracle, Amazon Web Services, Microsoft, IBM, Google Cloud… Oracle IaaS (OCI) получил наивысшую оценку по уровню удовлетворенности клиентов и продемонстрировал самый большой рост показателей в годовом сравнении среди всех провайдеров IaaS. Кроме того, 86% опрошенных заявили, что в будущем они намерены увеличить бюджеты на Oracle IaaS (OCI).

Совет директоров Oracle объявил о выплате квартальных денежных дивидендов в размере 0,24 долларов США на каждую находящуюся в обращении обыкновенную акцию. Эти дивиденды будут выплачены 22 октября 2020 года всем держателям акций, зарегистрированным до конца рабочего дня 8 октября 2020 года.

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