Портативные Bluetooth-колонки LG Xboom Go PL серии станут доступны в России

Новые портативные Bluetooth-колонки LG Xboom Go серии PL, модели PL7, PL5 и PL2 черного и белого цвета поступят в продажу в России. Новинки отличаются улучшенным качеством звучания, объемной батареей, легким весом, разноцветной ритмичной LED-подсветкой и возможностью подключить до 100 колонок одновременно в единую сеть (PL7, PL5). Все это создает условия для ярких и незабываемых вечеринок как на свежем воздухе, так и в помещении.

Технологии британской компании Meridian обеспечивают премиальное качество звучания в колонках LG Xboom Go: глубокие басы, насыщенность и чистое воспроизведение вокала. Компания Meridian – пионер в создании аудио высокого разрешения, производит инновационные, уникальные аудио решения и лидирует в технологиях цифровой обработки сигналов.

Модели PL7 и PL5 оснащены пассивными излучателями Dual Action Bass, которые воспроизводят глубокие, мощные и хорошо сбалансированные басы, обеспечивая энергичный бит. Пассивные излучатели работают в такт с подсветкой создавая атмосферу вечеринки и добавляя ярких красок в ваше пространство. Благодаря элегантному, округлому дизайну с прорезиненной отделкой, колонки легко и удобно носить в руках. Функция Sound Boost усиливает мощность звучания и расширяет звуковое поле – достаточно просто нажать кнопку, чтобы раскачать вечеринку где бы вы ни были.

Функция LG TV Bluetooth Surround сделает звучание вашего телевизора более объемным. Для этого нужно подключить одну или две колонки LG Xboom Go PL7 или PL5 к телевизору. Это простое действие дает вам яркое объемное звучание, сопровождающее любой контент, который вы смотрите. Так Bluetooth-колонки могут стать частью домашнего кинотеатра. Можно подключить к телевизору одну или две колонки PL7 или PL5 и применять ее в качестве фронтальной или тыловой колонки. Также можно подключить к телевизору две колонки одновременно, используя их как правый и левый каналы, работающие одновременно со звуком от ТВ. Для корректной работы функции обе колонки должны быть одинаковой модели. Функция доступна в телевизорах LG серий OLED 2020, NanoCell и UHD, оснащенных функцией Bluetooth.

Bluetooth-колонка LG Xboom Go серии PL, модели PL7

Ваша вечеринка защищена от капризов погоды: дождь или брызги воды не помешают продолжить танцевать, ведь новые колонки LG Xboom Go сертифицированы по стандарту влагозащищенности IPX5 и отличаются наличием очень мощной батареи. Батарея модели PL7 работает до 24 часов от одного заряда и дает вам больше свободы наслаждаться музыкой. По показателю продолжительности работы новые колонки являются одним из лидеров на рынке. Чтобы не носить с собой зарядное устройство, используйте USB-порт колонки PL7 для зарядки других устройств, в том числе во время прослушивания.

Функция беспроводного объединения устройств (Multi-mode) позволяет подключить одновременно до ста колонок LG Xboom PL7 или одновременно до ста колонок PL5 друг к другу, увеличивая общую выходную мощность звучания. С функцией Dual mode можно легко объединить звук двух портативные колонок PL2.

Новыми LG Xboom Go можно управлять с помощью приложения для смартфона на Android (в моделях PL7, PL5, PL2) и iOS (в моделях PL7, PL5). Со смартфона вы можете управлять вашим плей-листом, делиться им через любую из подключенных колонок. Также вы можете отвечать на звонки, используя колонки как громкоговоритель. LG Xboom Go автоматически переключается на входящий вызов во время проигрывания музыки.

Разноцветная LED-подсветка меняется вместе с ритмом музыки. Подсветку можно настраивать, используя функцию «Мой стиль» в приложении Xboom для смартфонов: просто выберите цвет, который подходит под ваше настроение. В приложении присутствуют 4 режима подсветки: «Вечеринка» (разноцветные огни), «Вода» (огни синего цвета), «Лес» (желтые огни), «Мой стиль» (режим доступен только для Android. Чтобы активировать эту опцию, необходимо воспользоваться настройками «Music Flow Bluetooth» в приложении для смартфона).