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Первый в мире смартфон Vivo с профессиональной стабилизацией вышел в продажу по специальной цене

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания Vivo объявляет о старте продаж смартфона флагманской серии X50 с системой профессиональной стабилизации, 60-кратным зумом и ночным режимом. Новое устройство поступает в продажу в цвете «Серая сталь» по цене 58 990 руб. с учетом скидки по промокоду «X50PRO» в официальном интернет-магазине Vivo. Предложение действительно до 31 августа 2020 г.

Широкоформатная камера от Vivo установлена на двухшарнирном соединении, что позволяет ей вращаться. Это движение можно заметить, когда камера отслеживает объекты или возвращается в исходное положение при сбросе.

Изменение положения камеры обеспечивает трехосевую стабилизацию и на 300% больший угол компенсации, чем в случае использования традиционной технологии оптической стабилизации изображения OIS.

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Vivo X50 Pro

Смартфон X50 Pro снимает движущиеся объекты с практически нулевой задержкой, благодаря сочетанию профессиональной стабилизации и датчика, который сокращает выдержку. Так, можно сделать снимки человека в прыжке с впечатляющей скоростью и точностью.

Следящий автофокус позволяет выбрать любой объект в кадре и сфокусироваться на нем, даже если он исчез из видимости, а затем появился вновь в другом месте. Функция автоматического масштабирования Autozoom поможет с легкостью удержать выбранный объект в центре. Кроме того, функция 3D Sound Tracking отслеживает человеческую речь и звуки вне зависимости от направления движения объектов.

Благодаря профессиональной стабилизации затвор камеры X50 Pro способен дольше удерживаться в открытом состоянии, что вместе с матрицей IMX598 повышает общую светочувствительность на 10% и позволяет захватить больше света.

В полной темноте автоматически включается ночной режим, который функционирует при поддержке нового алгоритма шумоподавления с помощью искусственного интеллекта. Совместно эти технологии пронзают самую темную ночь и фиксируют все, что могло бы ускользнуть от глаз.

Cмартфон X50 Pro заменит целую команду видеоспециалистов. Благодаря профессиональной стабилизации и точному алгоритму боке объект съемки будет эффектно выделяться на любом фоне. Всего одним прикосновением отснятый материал можно превратить в настоящее произведение искусства.

60x зум стал возможен благодаря сочетанию алгоритма масштабирования от Vivo и телеобъектива с пятикратным увеличением.

Портретная камера создана по образцу объектива профессионального стандарта с диафрагмой F2.0 и фиксированным фокусным расстоянием 50 мм. Его перспектива очень близка к тому, что видит человеческий глаз.

Смартфон X50 Pro оснащен 8 Мп сверхширокоугольной камерой, которая обеспечивает угол обзора 120 градусов (108 градусов с учетом искажений), чтобы создавать масштабные пейзажные снимки и групповые фото с большим количеством людей. А 5 Мп макрокамера, которая способна сфокусироваться на расстоянии 2,5 см, поможет погрузиться в мир крошечных объектов.

X50 Pro оснащен дисплеем с частотой обновления 90 Гц и частотой отклика сенсорного экрана 180 Гц. Технология VEG (Vivo Energy Guardian) предотвращает перегрев, что обеспечивает плавную работу устройства, особенно во время игры.

Процессор Qualcomm Snapdragon 765G может похвастаться как производительностью флагманского уровня, так и низким энергопотреблением. Он поддерживает одновременную работу нескольких приложений и ресурсоемких игр без задержек.

X50 Pro оснащен аудио-чипом AK4377A. Повышенная частота дискретизации обеспечивает высокую детализацию звука.

Vivo X50 Pro поступает в продажу в цвете «Серая сталь». Новая стоимость модели составит 58 990 руб. (вместо 64 990 руб.) по промокоду «X50START». Предложение действительно до 31 августа 2020 г.

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