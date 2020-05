В России начались продажи смартфона Nokia 1.3. Цена

HMD Global, владелец бренда телефонов Nokia, объявмла о начале продаж в России смартфона Nokia 1.3 в трех цветах — графит, бирюзовый и песочный.

Nokia 1.3 — смартфон, объединяющий современные технологии и новейшую операционную систему Android 10 (Версия Go). В смартфоне используется полностью ламинированный дисплей 5,71” HD+ яркостью 400 нит, на котором все отлично видно даже в солнечную погоду. При съемке в ночном режиме получаются отличные фото за счет объединения нескольких кадров в один снимок, улучшенного шумоподавления и настроек для управления экспозицией.

В Nokia 1.3 используется 64-битный процессор Qualcomm 215, созданный для работы с современными приложениями, — его производительность на 50% выше, чем у предыдущей модели. Батарея емкостью 3000 мАч держит заряд весь день.

Для быстрого доступа к цифровому помощнику на смартфоне предусмотрена выделенная кнопка Google Ассистента. Помощник находит ответы на любые вопросы, показывает планы на день и даже может приглушить свет.

Nokia 1.3 — один из первых смартфонов с предустановленной безопасной, обновляемой операционной системой Android 10 (Версия Go) и приложением для съемки — Google Camera Go. Приложение камеры не только делает фотографии и снимает видео, но и регулярно проверяет, сколько места осталось на смартфоне и помогает удалить ненужное. В Google Camera Go интегрировано приложение для управления фотографиями и видео — Google Gallery Go, а также приложение Google Lens Go, распознающее предметы в объективе смартфона и понимающее надписи на разных языках. При желании на Nokia 1.3 можно установить дополнительные приложения на все случаи жизни из магазина Google Play.

Android 10 (Версия Go) поддерживает новый формат шифрования, при этом приложения запускаются на 10% быстрее, чем на Android 9 (Версия Go). Это означает, что все пользовательские данные находятся под надежной защитой без ущерба для производительности смартфона. Nokia 1.3 будет получать ежемесячные обновления для системы безопасности в течение трех лет и обновления программного обеспечения на протяжении двух лет. Nokia 1.3 будет становиться лучше с каждым днем и будет обновлен до Android 11 (Версия Go) и выше.

Nokia 1.3 доступен для покупки в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru по цене 5990 рублей.