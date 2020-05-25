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В России начались продажи смартфонов Nokia 5.3. Цены

Техника
, Текст: Владимир Бахур

HMD Global, владелец бренда на телефоны Nokia, объявила о начале продаж в России двух версий смартфона Nokia 5.3 в графитовом цвете — 3/64 ГБ и 4/64 ГБ.

Nokia 5.3 —смартфон в скандинавском стиле с глянцевым экраном и корпусом из композита с износостойким покрытием. Смартфон оснащен четырехсенсорной камерой и процессором Qualcomm Snapdragon 665. Большой экран диагональю 6,55” создан для просмотра сериалов и игр.

Nokia 5.3 — первый телефон Nokia 5 серии с четырехсенсорной камерой под управлением технологий искусственного интеллекта. Четырехсенсорная камера помогает увидеть мир с разных ракурсов. Основной сенсор 13 МП делает качественные снимки при любом освещении. Для крупных планов, панорам и пейзажей предусмотрены широкоугольный сенсор, а для съемки вблизи — сенсор для макросъёмки. Сенсор глубины помогает делать отличные фото в режиме «Портрет» с различными вариантами эффекта боке. Благодаря «Ночному режиму» получаются качественные фотографии в условиях недостаточной освещенности.

Nokia 5.3 способен работать до двух дней без подзарядки, благодаря аккумулятору ёмкостью 4000 мАч и функции Адаптивной батареи, отвечающей за приоритезацию приложений. На смартфоне предустановлена чистая, безопасная, обновляемая операционная система Android 10 — без стороннего программного обеспечения и надстроек интерфейса. Благодаря регулярным обновлениям для системы безопасности смартфон будет становиться лучше с каждым днем. Nokia 5.3 получит обновление до Android 11 и выше.

Для быстрого доступа к цифровому помощнику на смартфоне предусмотрена выделенная кнопка Google Ассистента, и чем чаще вы им пользуетесь, тем быстрее он адаптируется под ваши привычки.

Nokia 5.3 доступен для покупки в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru, а также в розничных сетях партнеров по цене 14 990 рублей за модель 3/64 ГБ и 15 990 рублей за модель 4/64 ГБ.

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