Linxdatacenter в топе-30 поставщиков ИТ-решений для операторов связи по версии CNews

Linxdatacenter сообщил о вхождении в рейтинг CNews Analytics: «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2019» в рамках обзора «Телеком 2019» сетевого издания CNews.

Совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по итогам 2018 г. составила 104,1 млрд рублей.

В целом в данном сегменте ИТ-рынка аналитики отмечают два главных тренда: активное развитие внутренних ИТ-подразделений операторов связи и продолжающийся уход с рынка крупных ИТ-компаний. Несмотря на это, сегмент ИТ-решений для телекома в 2018 году смог возобновить свой рост, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 13,3%. Причина – активизация компаний, ранее не входивших в топ-30 рейтинга.

В твоих прогнозах аналитики также отмечают высокую вероятность дальнейших изменений состава участников рейтинга и распределения позиций между ними, которые сменят относительно стабильное положение вещей на этом рынке.

Компания Linxdatacenter вошла в новый рейтинг CNews впервые, расположившись в нем на 26 месте с показателем «Выручка от проектов в телекоме в 2018 г. с НДС» в 341 млн 846 тыс рублей. Это соответствует доле в 30,3% от общего объема годовой выручки компании.

Сегодня на двух площадках компании в России представлены 60 операторов связи (40 в Москве и 20 в Санкт-Петербурге), что является одним из самых высоких показателей на рынке ЦОДов в стране.

«Вхождение в рейтинг нашей компании можно объяснить общим развитием ее сетевой инфраструктуры, что, в свою очередь, является следствием расширения и усложнения ИТ-системы, с включением в инфраструктуру удаленных площадок и облачных платформ. Также на рост сетевой составляющей влияют запросы клиентов на обеспечение отказоустойчивости сети и защиты от потери данных, интерес компаний к облакам, гибридным и распределенным архитектурам ИТ-систем для создания современных эффективных бизнес-решений на базе digital-инструментов», - сказала Ольга Соколова, генеральный директор Linxdatacenter в России.

Так, с 2018 года в партнерстве с компанией Megaport Linxdatacenter начал предоставлять своим клиентам выделенный канал для связи инфраструктуры клиентов с крупнейшими мировыми поставщиками цифровых услуг – Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud, Salesforce, Alibaba Cloud и поставщиками услуг, интегрированными в Megaport Marketplace. Более того Linxdatacenter планирует запустить еще один канал связности с европейскими и глобальными облачными провайдерами в 2019 году и на этой базе расширить доступное портфолио сервисов.

В 2019 году компания также запустила комплексное решение по построению и обслуживанию сетевой инфраструктуры, адресованное компаниям, чья сетевая инфраструктура находится на стадии планирования, масштабирования или требует высокопрофессионального технического аудита со стороны. Клиентам предлагается широкий перечень услуг – от аудита и разработки сетевой топологии до установки оборудования, конфигурации и мониторинга в режиме 24х7.

Еще одним новым сервисом стал резервный удаленный доступ к сетевому оборудованию. Услуга осуществляется через постоянное подключение COM-порта к консольному серверу Linxdatacenter, через который осуществляется безопасный удаленный доступ в случае потери управления. По запросу клиента возможно переподключение кроссировки в рамках стойки силами дежурной смены.

Помимо этого, компания также запустила сервис Looking Glass, который дает возможность выполнять простейшие команды на маршрутизаторах и проводить диагностику, а также позволяет понять, как именно маршрутизатор «видит» требуемую сеть.

Ранее Linxdatacenter вошел в рейтинг CNews «Крупнейшие ИТ-компании России 2018», а также поднялся в рейтинге российских IaaS-провайдеров на пять позиций, заняв в нем 13 место.