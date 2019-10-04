«Яндекс.такси» поможет небольшим компаниям организовать рабочие поездки

«Яндекс.такси» запустило новый продукт — аккаунт для команды. Он пригодится небольшим компаниям и стартапам: поможет оплачивать деловые поездки сотрудникам и держать затраты на такси под контролем.

Сотрудники смогут заказывать такси сами, а оплата будет списываться с карты, привязанной к аккаунту компании. Для каждого сотрудника можно установить денежный лимит: сколько он может потратить на такси в месяц.

Аккаунт для команды можно создать прямо в приложении «Яндекс.такси». В него нужно добавить участников, которые смогут ездить за счет компании — например, выбрав их в адресной книге или по номеру телефона. Всего к аккаунту может быть подключено не более 20 человек, включая его владельца. Затем нужно привязать банковскую карту: с нее будут списываться деньги за поездки. Номер карты видит только владелец аккаунта, а у остальных она отображается в способах оплаты как «Аккаунт для команды». Удалить участника или поменять название аккаунта можно в любой момент в настройках приложения.

Каждый месяц владельцу аккаунта будет приходить отчет с подробной информацией о поездках каждого сотрудника — на электронную почту, указанную в настройках.

Сейчас аккаунт для команды работает в десяти странах: Белоруссия, Грузия, Латвия, Румыния, Молдавия, Эстония, Киргизия, Сербия, Литва и Финляндия.

Для команд, в которых больше 20 участников, «Яндекс.такси» предлагает отдельный продукт — «Яндекс.такси для бизнеса». В нем можно гибко регулировать для сотрудников доступ к разным тарифам, поездки в разное время суток и в разных городах, настраивать другие параметры.

«Яндекс.такси для бизнеса» ― это корпоративный продукт «Яндекс.такси». Услуга стала доступна в России в апреле 2016 г., летом 2018 г. корпоративный тариф появился в Казахстане, а в 2019 г. – в Армении. За три года количество корпоративных клиентов превысило 35 тыс. В 2019 г. началось тестирование «Яндекс.еды» для бизнеса.