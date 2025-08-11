Разделы

Pine64 ROCKPro64


ROCKPro64 — это одноплатный компьютер на базе шестиядерного процессора на архитектуре
ARM с поддержкой PCIe, USB 3.0, USB-C и Gigabit Ethernet, оснащённый оперативной
памятью LPDDR4 объёмом до 4 ГБ.

УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 «Ред ОС» 8 портирована на одноплатный компьютер ROCKPro64 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Pine64 и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 868 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 485 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31077 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21605 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2132 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26421 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1360 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2058 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10189 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 500 1
Raspberry Pi B Model 27 1
Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 21 1
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 55 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 231 1
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 74 1
Huawei Mate - серия смартфонов 374 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1140 1
Linux KDE Plasma 239 1
Linux OS 10542 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30815 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9543 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

