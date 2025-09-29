Разделы

General Dynamics Land Systems Stryker Dragoon XM Семейство колёсных боевых бронированных машин


УПОМИНАНИЯ


29.09.2025 Создано антидроновое оружие, на испытаниях одним выстрелом сбившее 49 БПЛА 1
14.02.2019 «Противники США» взломали ПО новейшего американского БТР 1
07.06.2008 General Dynamics получила заказ на ремонт 129 танков Abrams 1
12.02.2003 Морская пехота США получит бесшумный боевой автомобиль 1
Публикаций - 5, упоминаний - 5

General Dynamics Land Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1548 1
General Dynamics 57 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 621 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1835 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 522 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 414 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 675 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10061 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1025 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30616 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6833 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55533 1
Microsoft Dynamics 1181 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5085 1
Галушкин Олег 182 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53035 3
США - Флорида 771 1
США - Пенсильвания 361 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8843 3
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 522 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5506 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4272 2
Space Daily 528 2
