Получите все материалы CNews по ключевому слову
Софт Плюс Hexway Vampy ASPM
Система управления безопасной разработкой Hexway Vampy ASPM позволяет мгновенно получать результаты SAST, DAST, SCA сканеров уязвимостей в одном окне, автоматизировать процессы устранения уязвимостей и триажа, управлять рисками с помощью ключевых метрик.
|27.03.2025
|ГК Softline и Hexway договорились о продвижении решений для безопасной разработки и пентеста 1
Софт Плюс и организации, системы, технологии, персоны:
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4584 1
|Софт Плюс - Hexway Pentest Suite 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.