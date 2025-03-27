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Софт Плюс Hexway Vampy ASPM

Система управления безопасной разработкой Hexway Vampy ASPM позволяет мгновенно получать результаты SAST, DAST, SCA сканеров уязвимостей в одном окне, автоматизировать процессы устранения уязвимостей и триажа, управлять рисками с помощью ключевых метрик.


27.03.2025 ГК Softline и Hexway договорились о продвижении решений для безопасной разработки и пентеста 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Софт Плюс и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2890 1
Софт Плюс - Hexway - Хексвей 2 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3992 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 236 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 758 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 84 1
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 52 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2560 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6283 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 671 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 279 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4584 1
Софт Плюс - Hexway Pentest Suite 1 1
Сакаева Камилла 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1289 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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