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Софт Плюс Hexway Pentest Suite
Hexway Pentest Suite помогает упростить и улучшить тестирование на проникновение. Pentest Suite формирует единое информационное пространство для пентест-команд, которые могут совместно работать над проектами аудита безопасности и управлять его этапами, фиксировать уязвимости, отслеживать результаты коллег и делиться с клиентами информацией в режиме реального времени. Автоматизация позволяет пентестерам быстрее писать отчеты и снизить таким образом административную нагрузку, чтобы сосредоточиться на поиске уязвимостей.
|27.03.2025
|ГК Softline и Hexway договорились о продвижении решений для безопасной разработки и пентеста 1
Софт Плюс и организации, системы, технологии, персоны:
|Софт Плюс - Hexway Vampy ASPM 1 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4584 1
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