Hexway Pentest Suite помогает упростить и улучшить тестирование на проникновение. Pentest Suite формирует единое информационное пространство для пентест-команд, которые могут совместно работать над проектами аудита безопасности и управлять его этапами, фиксировать уязвимости, отслеживать результаты коллег и делиться с клиентами информацией в режиме реального времени. Автоматизация позволяет пентестерам быстрее писать отчеты и снизить таким образом административную нагрузку, чтобы сосредоточиться на поиске уязвимостей.