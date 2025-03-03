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Росреестр ФКП ФГБУ Федеральная кадастровая палата Роскадастр ППК Роскадастр-Инфотех ЦИТ Центр информационных технологий
|03.03.2025
|Дмитрий Григоренко: Росреестр – один из лидеров в применении искусственного интеллекта среди госорганов 1
Росреестр ФКП ФГБУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Скуфинский Олег 6 1
|Григоренко Дмитрий 103 1
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