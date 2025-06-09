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Рипинская Наталия
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2025
|Производитель соков «Санфрут» повысил прозрачность управления с помощью «1С:ERP» 1
Рипинская Наталия и организации, системы, технологии, персоны:
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 844 1
|1С 8534 1
|1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 466 1
|1С:ERP Управление предприятием 629 1
|Microsoft Office 3834 1
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