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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203075
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Мероприятия 896

Олег Егоров

СОБЫТИЯ


22.10.2026 Сергей Погорелов назначен заместителем генерального директора «Флаувау» 1
08.11.2010 Расследование: остановилась ли эволюция человека? 1
25.08.2010 Искусственная эволюция учит роботов думать 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Олег Егоров и организации, системы, технологии, персоны:

Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 843 1
Африка Северная 263 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 597 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1235 1
Африка - Африканский регион 3651 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3679 1
Азия - Азиатский регион 5962 1
Земля - планета Солнечной системы 10924 1
Европа 25044 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55162 1
Здравоохранение - Малярия - группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles («малярийных комаров») 26 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 472 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 516 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2036 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 871 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3083 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11018 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 286 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 996 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3849 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 534 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
Создано именных указателей - 203075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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