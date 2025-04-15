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Леонтьева Елена


УПОМИНАНИЯ


15.04.2025 НГУ запускает ИИ-сервис для диагностики здоровья зубов 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Леонтьева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4116 1
Telegram Group 2183 1
DeepTech - Глубинные технологии - решения и технологии с высокой степенью научной, инженерной инновации с использованием «сквозных технологий» 28 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 498 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8838 1
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2073 1
Иванов Евгений 44 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1574 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2304 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 534 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10128 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 218 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 244 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 223 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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