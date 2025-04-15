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Леонтьева Елена
УПОМИНАНИЯ
Леонтьева Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4116 1
|Telegram Group 2183 1
|Иванов Евгений 44 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
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