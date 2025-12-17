Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кожин Владимир
СОБЫТИЯ
|17.12.2025
|Globus IT и KozhinDev подписали соглашение о партнерстве в сфере ИИ 1
|27.10.2008
|Российскому телеэфиру сменили крышу 1
Кожин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1662 1
|Скляр Геннадий 32 1
|Лесин Михаил 28 1
|Малинин Александр 40 1
|Путин Владимир 3354 1
|Рейман Леонид 1059 1
|Няго Александр 3 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 1
|Россия - ЦФО - Калужская область 1026 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157147 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408474, в очереди разбора - 731996.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.