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Денисов Михаил

СОБЫТИЯ


08.10.2026 «СберЛизинг» обработал более 36 тыс. заявок с помощью ИИ-модели 1
18.05.2015 СХД в сфере образования: опыт Кубанского государственного университета 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Денисов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Комплит - Complete 115 1
SAS Institute 1087 1
HP Inc. 5908 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2071 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13820 1
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 80 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13035 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24774 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33960 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7333 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3834 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13129 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18371 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1927 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3924 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10859 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1466 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34338 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54138 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5835 1
Digital Universe - Цифровая Вселенная 38 1
IDC - International Data Corporation 5000 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 41 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
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