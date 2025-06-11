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Беляев Борис
УПОМИНАНИЯ
|11.06.2025
|Тонкая настройка света: кварц и серебро меняют будущее оптики 1
|08.11.2012
|Digital Design получила сертификаты ISO 20000 и ISO 27001 1
Беляев Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 323 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
|Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
|Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11153 1
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5609 1
|Аудит - аудиторский услуги 2830 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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