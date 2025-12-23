Разделы

Селиверстова Наталья


СОБЫТИЯ


23.12.2025 Платформа Max помогла учащимся агротехнологического класса освоить образовательную программу Алтайского ГАУ 1
08.11.2012 Digital Design получила сертификаты ISO 20000 и ISO 27001 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Селиверстова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 552 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 392 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 900 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 1
Беляев Борис 2 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5877 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 1
Аудит - аудиторский услуги 3114 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

