Круглосуточно 57 автоматических станций «Контроля Москвы» передают данные о качестве воздуха в столице. Этот непрерывный поток информации обрабатывает сложная ИТ-система: она собирает данные, проверяет их, анализирует и превращает в прогнозы. О том, как устроен этот технологический контур, — в материале CNews.

Сбор данных: 57 станций и тысячи датчиков

Технологическое ядро системы — Единый городской фонд данных экологического мониторинга (ЕГФДЭМ). Именно сюда в режиме реального времени стекаются данные со всей измерительной сети. Сеть включает 57 автоматических станций, в том числе стационарные и мобильные. Они контролируют более 20 параметров. Станции расположены у крупных автодорог, в жилых районах, на природных территориях и в зонах влияния промышленных объектов. Это позволяет сравнивать ситуацию в разных частях города.

Воздух поступает через воздухозаборники в высокоточные газоанализаторы, которые автоматически определяют концентрации конкретных веществ — оксида углерода, оксидов азота, диоксида серы, озона и взвешенных частиц. На Третьем транспортном кольце контролируется 18 загрязняющих веществ. Набор измерений зависит от задач каждой станции. Оборудование регулярно обслуживается и проходит поверку, а обновление павильонов и программного обеспечения повышает надёжность работы.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Проверка оборудования автоматической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха

Помимо стационарных станций, используются мобильные. Они размещаются рядом с источниками выбросов на ограниченный период и ведут круглосуточные измерения.

Передача данных: что происходит при сбое связи

Один из ключевых вопросов для любой распределённой системы — что происходит, если связь со станцией пропадает. Данные передаются автоматически в ЕГФДЭМ. Если связь отсутствует, станция формирует архив, одновременно сохраняет исходные данные в суточный резервный архив и проверяет целостность перед отправкой. Архивы накапливаются на станции и автоматически отправляются после восстановления. Неотправленные данные не удаляются.

Каждая попытка передачи протоколируется: фиксируется результат проверки архива и результат отправки на каждый сервер. Для надёжности используются два канала связи, несколько независимых серверов приёма и локальный резервный архив. Локальное хранение и резервирование позволяют передавать накопленные показания после восстановления связи и снижают риск потери данных.

Аналитика: где заканчивается автоматика и начинается человек

Данные станций и метеооборудования поступают в фонд в реальном времени. Система автоматизирует сбор, хранение, формирование аналитической отчётности и пространственную визуализацию. Программное обеспечение помогает выявлять превышения нормативов и проводить статистический анализ рядов измерений.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Станция контроля загрязнения атмосферного воздуха

Однако полностью автоматическим этот процесс не назвать. Специалисты ежедневно оценивают точность измерений и качество более 60 тыс. показателей. Проверки проводятся также на еженедельной и ежемесячной основе, ежегодно выполняется ратификация данных. Окончательное решение принимает аналитик — исходя из множества факторов и во взаимодействии с инженерно-технической службой. Автоматика помогает обнаружить отклонения, но интерпретация остаётся за человеком.

Прогнозы: как работают химические транспортные модели

Самой сложной частью системы с точки зрения ИТ специалисты называют прогноз и предиктивную аналитику. Состояние окружающей среды зависит от множества факторов: выбросов, погодных условий, загруженности дорог и прочих. Для качественного прогноза необходимо учитывать их все.

Совместно с Гидрометцентром России создана оперативная технология прогнозирования загрязнения воздуха городского масштаба. Она базируется на системе мезомасштабного численного моделирования и химических транспортных моделях (с открытым кодом). Технология реализована на суперкомпьютере.

Моделирование воспроизводит химические преобразования веществ в газовой фазе, фотодиссоциацию, коагуляцию, конденсацию и другие процессы. Химические процессы в тропосфере представлены более 170 реакциями. На основе расчётов на двое суток вперёд прогнозируются концентрации основных загрязняющих веществ с горизонтальным шагом 2,2 км. Технология валидирована на данных Мосэкомониторинга Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, а Гидрометцентр ежемесячно проводит оценку прогнозов.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Передвижная экологическая лаборатория

Отдельное направление — моделирование переноса продуктов горения от природных пожаров. Оно также использует модель атмосферы и химическую транспортную модель, но в качестве начальных данных применяются спутниковый мониторинг очагов пожаров и данные наземного мониторинга. Технология позволяет визуализировать траекторию переноса загрязнённой воздушной массы на двое суток вперёд.

ИИ и импортозамещение: где применяются интеллектуальные алгоритмы

Искусственный интеллект в системе решает разные задачи. Его ключевая роль — выявлять очаги возгорания и задымления в промышленных зонах. Кроме того, уже сейчас на основе большой языковой модели с использованием архитектуры Obsidian формируется база знаний, в том числе для анализа данных о качестве воздуха.

При контроле качества данных ИИ выполняет вспомогательную роль, но в планах по развитию ИТ-решений — расширить его применение. Однако есть важное ограничение. Мониторинг окружающей среды — лицензируемый вид деятельности, и все применяемые методы должны соответствовать нормативным документам. В настоящее время в руководящих документах ИИ не предусмотрен, поэтому он может служить только вспомогательным инструментом.

В части импортозамещения ситуация меняется. В аналитической лаборатории удалось повысить долю отечественного высокоточного оборудования с 20 до 70%, а по отдельным направлениям, например газовой хроматографии, — до 90%. В 2025 году на автоматических станциях проводились сравнительные испытания отечественного оборудования для измерения концентраций сероводорода, диоксида серы, аммиака, приземного озона и оксидов азота.

Открытость данных и развитие системы

Данные о состоянии атмосферного воздуха доступны на сайте Мосэкомониторинга с 2008 года. Отображаются текущие данные за последние 48 часов, среднесуточные за неделю и месяц, среднемесячные за год по каждой станции и веществу.

Также запланирована модернизация ЕГФДЭМ — переход на современную масштабируемую архитектуру, обеспечивающую достоверность и высокую доступность исторических и оперативных данных. Также продолжится расширение контроля промышленных выбросов. По актуализированным планам, к концу 2027 года автоматическим контролем предполагается охватить 64% выбросов оксидов азота от объектов ТЭК.

Москва прошла большой путь от первых станций до крупнейшей сети мониторинга. Сегодня это не просто набор датчиков, а многоуровневая ИТ-система, которая собирает, проверяет и анализирует данные, строит прогнозы и помогает городу принимать решения. Основной вектор её развития — плотный охват наиболее загруженных территорий и усиленный контроль объектов, где есть риски локальных выбросов.