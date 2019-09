Трагически погиб ключевой разработчик Wine

Ключевой разработчик Wine и создатель пакета vkd3d Юзеф Куча погиб в возрасте 28 лет, исследуя пещеру на юге Польши. За время своей работы над Wine он успел внести в код более 2,5 тыс. патчей. Коллеги запомнили Юзефа как немногословного, доброго человека.



Трагически погиб один из ключевых разработчиков опенсорсного проекта Wine — Юзеф Куча (Józef Kucia). Об этом сообщает на своем сайте компания CodeWeavers, которая разрабатывает проприетарную версию Wine.

Юзеф Куча начал работать над Wine в марте 2012 г., показав замечательные навыки прежде всего в работе с технологией Direct3D. Он стал одним из ключевых участников проекта, добавив в код более 2,5 тыс. патчей. В 2015 г. начал работать в CodeWeavers, где быстро стал одним из самых ценных сотрудников.

Помимо этого Куча участвовал в развитии и других опенсорсных проектов, таких как Mesa и Debian. Основал и возглавил проект vkd3d, помогал в разработке Vulkan. Коллеги описывают его как немногословного, но очень доброго человека. На момент гибели Юзефу было 28 лет.

Обстоятельства гибели

Юзеф Куча увлекался исследованием пещер. Покорение пещер требует хорошей физической подготовки, в частности, умения двигаться в очень ограниченном пространстве, зачастую в абсолютной темноте. Этот спорт связан с риском для жизни.

Ключевой разработчик Wine Юзеф Куча

В августе Юзеф взял продолжительный отпуск, чтобы исследовать Большую Снежную пещеру — самую длинную и глубокую пещеру в Польше, находящуюся в горной цепи Татры. Группа Кучи состояла из шести человек. Во время прохождения пещеры он и еще один член группы оказались отрезаны от остальных неожиданным потоком воды. Несмотря на масштабную спасательную операцию, Юзеф и его напарник погибли.

Wine и другие проекты Кучи

Wine — это свободное ПО, которое позволяет исполнять приложения, созданные для Microsoft Windows, на UNIX-подобных операционных системах, таких как Linux или Apple macOS. С его помощью можно также запускать приложения, созданные для устаревших версий Windows, на новых версиях этой ОС.

Первый релиз Wine был выпущен в 1993 г. Название Wine представляет собой рекурсивную аббревиатуру и расшифровывается как Wine Is Not an Emulator, что в переводе означает «Wine — не эмулятор». Wine, действительно, не использует механизмы эмуляции или виртуализации — это альтернативная свободная реализация Win32 API.

Основанная в 1996 г., CodeWeavers базируется в США и занимается развитием проприетарной версии Wine под названием CrossOver. Компания также деятельно занимается развитием свободного Wine.

Созданный сообществом Wine пакет vkd3d представляет собой реализацию Direct3D 12 поверх API Vulkan. Сам Vulkan — это кроссплатформенный API для отображения двухмерной и трехмерной графики, наследник OpenGL. Первый релиз был представлен консорциумом Khronos Group в 2015 г. Mesa — это опенсорсная реализация OpenGL и Vulkan. Юзеф Куча внес свой вклад в разработку каждого из этих проектов.