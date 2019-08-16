Mail.ru запускает глобальную игровую платформу

Отечественная игровая платформа

Российский холдинг Mail.ru Group сообщил о скором запуске глобальной игровой платформы под дочерним брендом My.Games. Проект получил название My.Games Store, а его официальный релиз предварительно запланирован на IV квартал 2019 г. По состоянию на 16 августа 2019 г. платформа находилась в стадии закрытого тестирования, процент ее готовности в сообщении указан не был.

Проект My.Games Store рассчитан на распространение как бесплатных игр класса Free-to-play (F2P), так видеоигр премиум-класса (ААА-тайтлы). Помимо этого, пользователям, по информации ресурса Gameindustry, будут предложены некоторые дополнительные игровые сервисы, подробности о которых на момент публикации материала раскрыты не были. Также засекречены и размеры инвестиций на разработку платформы. Руководителем нового проекта назначен сотрудник Mail.ru Group Родион Котельников.

Кооперация с разработчиками и другими сервисами

Для привлечения разработчиков видеоигр платформа My.Games Store предложит им делить заработок с дистрибуции их проектов по схеме 70/30 – 70% будут отчисляться девелоперам, а 30% холдинг оставит себе. По схожей схеме действуют и такие крупные игровые платформы, как Steam и Epic Games Store – она позволяет им удерживать разработчиков от перехода к другим сервисам дистрибуции.

Логотип глобального игрового бренда Mail.ru Group - My.Games

В дополнение к этому партнеры My.Games Store смогут подключать свои игры к сторонним сервисам. Заявлена поддержка, в частности, Donation Alerts, ориентированного в первую очередь на стримеров и позволяющего быстро монетизировать контент, а также Lootdog, созданного для безопасной торговли внутриигровыми предметами за реальные деньги.

Игровые проекты Mail.ru Group

My.Games – это игровой бренд Mail.ru Group, запущенный в мае 2019 г. и появившийся после объединения всех игровых активов Mail.ru Group и My.com. Генеральным директором My.Games, как пишет ресурс Venture Beat, стал Василий Магурян, присоедившийся к Mail.ru Group в 2010 г.

My.Games занимается не только дистрибуцией игр через готовящуюся к запуску платформу Store, но также их разработкой и изданием. В команду вошли 11 студий холдинга со штатом, в общей сложности, 1500 человек, а также инвестиционное подразделение MRGV. Одним из первых достижений My.Games стала покупка контрольного пакета акций гейм-девелоперской студии Panzerdog, автора онлайн-шутера Tacticool. Покупке предшествовали крупные вложения в компанию – в 2018 г. MRGV инвестировала в нее 800 тыс. евро.

Российский интернет-холдинг также владеет русскоязычной игровой платформой Games.Mail.ru. По данным «Ведомостей», аудитория данного проекта составляет 13 млн человек.

В общей сложности Mail.ru Group развивает около 60 игровых проектов, в число которых входят игры War Robots российской студии Pixonic и Warface, разработанная украинским подразделением немецкой Crytek. Общий доход Mail.ru Group со всех ее игровых проектов во II квартале 2019 г. достиг 14,5 млрд руб. показав более чем двукратный прирост в сравнении с I кварталом 2019 г., когда доход составил 6,8 млрд руб.

Схожие проекты российских компаний

Собственная игровая платформа в России есть не только у Mail.ru Group. К примеру, «Ростелеком» задумался о создании российского аналога Steam еще в 2014 г. Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков рассказал CNews, что оператор, создавая свою платформу, ориентируется на дистрибуцию уже существующих на рынке игр, и готов к сотрудничеству со всеми представителями игровой индустрии.

В ноябре 2015 г. «Ростелеком» в партнерстве с компанией Enaza запустил платформу Games.rt.ru для продажи ключей к играм со Steam и GOG. В мае 2017 г. развитие проекта было прекращено по причине неоправданности ожиданий и желания компании пересмотреть концепцию своего игрового направления.

«Игровой Маркет», современная игровая платформа «Ростелекома»

1 августа 2019 г. «Ростелеком» запустил платформу «Игровой Маркет», доступную по адресу market.rt.ru. На момент релиза проект включал в себя свыше 2200 видеоигр от 48 разработчиков, как российских, так и зарубежных. Партнером проекта стала российская компания «Бука».

Игровая платформа «Яндекс.игры» образца августа 2019 г.

У «Яндекса» тоже есть своя игровая платформа «Яндекс.игры», но на 16 августа 2019 г. она предлагала лишь браузерные игры для запуска на настольных ПК, ноутбуках и мобильных устройствах. В августе 2018 г. CNews сообщал, что «Яндекс» начал искать специалиста по развитию игр и даже разместил на HeadHunter объявление о поиске менеджера по развитию игрового бизнеса, однако сразу же его снял.