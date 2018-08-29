«Яндекс» начал искать специалиста по развитию игр, но таинственно передумал

«Яндекс» разместил на HeadHunter объявление о поиске менеджера по развитию игрового бизнеса, однако сразу же его снял. У компании нет продуктов в сфере компьютерных игр, но это направление активно развивает конкурирующая Mail.Ru Group.

Пропавшая вакансия

«Яндекс» разместил в интернете объявление о поиске менеджера по развитию бизнеса в сфере компьютерных игр. Вакансия появилась на ресурсе HeadHunter 28 августа 2018 г. Компания искала сотрудника для работы на полный день, в московском главном офисе, с опытом работы от одного до трех лет. Заработная плата не указывалась.

В описании вакансии, на которую первым обратил внимание ресурс vc.ru, «Яндекс» сообщал, что менеджеру предстоит привлекать к сотрудничеству разработчиков игр и игровых платформ, выстраивать долгосрочную стратегию развития и привлечения партнеров, исследовать рынок, формулировать и проверять гипотезы, строить финансовые модели продуктов, выстраивать процесс подключения к платформе, заключать договора и вести документацию.

От соискателя требовалось иметь более года опыта работы с продвижением мобильных или браузерных игр, владеть английским языком не ниже уровня Advanced (было выделено жирным шрифтом), понимать специфику рынка мобильных и браузерных игр, хорошо ориентироваться в трендах отрасли, разбираться в монетизации браузерных игр, иметь опыт кросс-функционального взаимодействия и общения внутри нескольких команд.

На следующий день после размещения вакансия была отправлена в архив HeadHunter.

«Яндекс» предпринял попытку найти менеджера по развитию игрового направления

На просьбу CNews прокомментировать ситуацию с размещением вакансии и уточнить, какие именно игры планирует разрабатывать, «Яндекс» также прислал сообщение «Не комментируем».

Игровой бизнес у «Яндекса» и конкурентов

По итогам II кв. 2018 г. выручка «Яндекса» составила 29,7 млрд руб. ($472,8 млн), что на 34% больше аналогичного показателя за предыдущий год.

Выручку «Яндекса» составляют поступления от продажи интернет-рекламы (83%), от сервиса организации поездок «Яндекс.Такси» и сервиса доставки еды «Яндекс.Еда», от площадки для сравнения цен на товары «Яндекс.Маркет», от сервисов объявлений, включая «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа», от медиа-сервисов, таких как «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша» и «Яндекс.Телепрограмма», и от экспериментальных направлений, куда относятся «Дзен», «Яндекс.Облако», «Яндекс.Здоровье», «Яндекс.Драйв» и Yandex Data Factory.

Примечательно, что в этом списке нет ни одного игрового продукта.

В тоже время другая крупная российская интернет-компания Mail.Ru Group активно развивает игровое направление . Выручка Mail.Ru Group по итогам того же квартала достигла 17,077 млрд руб., что на 30,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом выручка компании от MMO-игр составила по итогам квартала 5,325 млрд руб., показав годовой рост на 38%. Примечательно, что 63% игровой выручки приходится на международный рынок, где самые крупные поступления компания получает из США, Японии и Германии. Доля международной выручки от игр в общей выручке Mail.Ru достигает 20%.

Компания отмечает хорошие результаты двух своих крупнейших игр — Warface и War Robots, а также рост мобильной игры Hustle Castle, которая занимает третье место. Hustle Castle и War Robots присутствуют в списке самых успешных международных игр из СНГ и стран Балтии от компании App Annie. Mail.Ru отмечает рост доли мобильных продуктов среди недавно запущенных игр.