Windows 10 по всему миру застряли в «безопасном» режиме. Нельзя сменить браузер, поисковик, поставить ПО со стороны

«Застрявшие» в S-режиме



Пользователи операционной системы Windows 10, работающей в так называемом S-режиме (S Mode), испытывают трудности с переходом на полнофункциональную версию ОС Microsoft. Об этом сообщил ресурс Softpedia со ссылкой на соответствующие жалобы в Twitter, на Reddit и форуме поддержки Microsoft.

Некоторые персональные компьютеры поставляются с предустановленной Windows 10, находящейся в S-режиме. Это могут быть обычные настольные компьютеры, но чаще – маломощные ноутбуки-трансформеры вроде Samsung Galaxy Book 2 и Microsoft Surface Go.

В S-режиме пользователю позволено устанавливать программы исключительно из магазина приложений Microsoft (Microsoft Store) по соображениям безопасности. Кроме того, в качестве браузера по умолчанию можно использовать только Microsoft Edge, а поисковой системой по умолчанию является Microsoft Bing. Другими поисковиками можно воспользоваться, зайдя непосредственно на их страницы в интернете, но запросы из адресной строки обрабатывает только Bing.



Обычно отключить S Mode не составляет особого труда – это можно сделать бесплатно в несколько кликов в приложении Microsoft Store. Однако, как пишет Softpedia, некоторые пользователи жалуются на недоступность этой возможности.

Ноутбук Microsoft Surface Go поставляется с предустановленной Windows 10, которая работает в S-режиме

«Недавно я приобрел Microsoft Surface Go, чтобы пользоваться им в путешествиях, – рассказывает пользователь KJohnsonBMD на форуме сообщества Microsoft. – Ноутбук меня пока устраивает, но недавно возникла необходимость отключить S Mode и установить парочку дополнительных программ. Я смог добраться до экрана “Switch out of S Mode” в Microsoft Store, однако соответствующая страница отказывалась загружаться. Вместо нее можно было увидеть только пустую страницу».

Реакция Microsoft

Microsoft оперативно отреагировала на жалобы пользователей, признав наличие проблемы и пообещав решить ее, хотя и не обозначила сроков выпуска исправлений.

На момент выхода этого материала ошибка уже исправлена. Разработчики выпустили обновленную версию приложения Microsoft Store (11906.1001.24.0) и рекомендуют установить ее всем, кто испытывает трудности с выводом Windows 10 из S Mode.

«Мы завершили расследование и опубликовали обновленную версию приложения Microsoft Store, в которую включено исправление этой проблемы. Чтобы установить обновление, откройте Microsoft Store, выберите "Дополнительно" -> "Загрузки и обновления" -> "Получить обновления"», – объясняет процедуру представитель команды Microsoft Surface на форуме сообщества.

Откуда в Windows 10 взялся S-режим

S-режим появился в Windows 10 (доступен в Windows 10 Home, Windows 10 Pro, в том числе для образовательных учреждений) с выходом обновления в апреле 2018 г. Он пришел на замену отдельной версии Windows 10 S.

Windows 10 с индексом S – это особая версия ОС, представленная в начале мая 2017 г. Система была рассчитана в первую очередь на нужды образования. Предполагалось, что она составит конкуренцию Chrome OS компании Google, которая устанавливается на хромбуки. Windows 10 S оптимизирована для работы на недорогих устройствах с невысокой производительностью.

Одна из главных особенностей Windows 10 S, которую унаследовал S-режим, заключалась в том, что пользователь не мог просто скачать в интернете нужное ему приложение и установить его на свое устройство. Все приложения приходилось загружать из магазина Microsoft Store, который компания открыла в 2012 г., одновременно с запуском Windows 8. Ассортимент магазина велик, но в нем не хватало многих привычных пользователю программ.

Windows 10 S предполагала платный апгрейд до полноценной Windows 10, что было негативно встречено пользователями, и в 2018 г. Microsoft отказалась от Windows 10 S как таковой в пользу S-режима, отключение которого полностью бесплатно. Стоит отметить, что после отключения S-режима повторно активировать его невозможно.