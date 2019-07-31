Facebook разрабатывает прибор для «чтения мыслей»

Интерфейс «мозг-компьютер»

Исследовательское подразделение корпорации Facebook – Facebook Reality Labs (FRL) – и Калифорнийский университет (Сан-Франциско, Калифорния) занимаются разработкой специального интерфейса «мозг – компьютер» (Brain-computer Interface, BCI, нейроинтерфейс), который позволит преобразовывать мысли человека в текст. Об этом сообщается в блоге компании.

На первом этапе проекта ученые университета и группа специалистов FRL провели инвазивное (предполагающее вживление электродов в мозг) исследование на добровольцах, страдающих эпилепсией и перенесших операцию на головном мозге. Согласно его результатам, опубликованным в журнале Nature Communications, в ходе эксперимента специалистам удалось расшифровать произносимые про себя его участниками слова. Пока точность распознавания невелика, но исследователи планируют добиться скорости декодирования до 100 слов в минуту при погрешности не более 17%, а также довести число распознаваемых слов до 1 тыс.

В дальнейшем Facebook рассчитывает использовать технологию BCI для создания носимого устройства, которое позволит набирать текст, произнося слова про себя, и не требует проведения инвазивных процедур для «установления связи» с мозгом.

Facebook совместно с учеными Калифорнийского университета работают над технологией считывания и распознавания слов, мысленно произносимых человеком

В таком устройстве вместо непосредственного подключения электродов к мозгу будут использоваться особые датчики, подобные применяемым в пульсоксиметрах – медицинских приборах для измерения уровня сатурации (насыщения артериальной крови кислородом).

Как и все клетки человеческого тела, нейроны (нервные клетки) потребляют кислород в моменты своей активности. Датчики инфракрасного спектра, закрепленные на голове, позволят фиксировать изменение уровня кислорода в отдельных нейронах. Схожим образом работают современные приборы для фМРТ (Функциональная магнитно-резонансная томография), говорится в блоге FRL.

В Facebook считают, что в перспективе технология поможет людям с нарушениями речи, а также придется кстати при разработке устройств виртуальной и дополненной реальности, однако процесс доведение ее до ума может занять целое десятилетие.

Neuralink Илона Маска

Не только Facebook прикладывает усилия, направленные на создание устройств с нейроинтерфейсом. По оценке американской исследовательской компании Grand View Research, глобальный рынок компьютерных нейроинтерфейсов достигнет $1,7 млрд уже к 2022 г.

В марте 2017 г. стало известно о создании бизнесменом Илоном Маском (Elon Musk) новой компании — Neuralink, которая планировала заняться развитием технологий связи человеческого мозга с компьютером. Маск инвестировал в стартап $100 млн.

Технология, над которой и сегодня работает Neuralink, называется «нейронным кружевом». Она предполагает имплантацию электродов в мозг человека и возможность загружать и скачивать мысли из компьютера. Также в Neuralink рассчитывают на то, что в перспективе данный метод позволит лечить некоторые болезни, в том числе эпилепсию или паралич.

В июле 2019 г. Neuralink рассказала журналистам об успехах первых экспериментов, которые проводились на крысах, а также анонсировала проведение испытаний технологии на людях в 2020 г.

Нейроинтерфейс «Ростеха»

Госкорпорация «Ростех» в сентябре 2018 г. пообещала выпустить в свободную продажу шлем для обмена информацией между мозгом и электронными устройствами к 2019 г.

Сообщалось, что в устройстве реализован механизм адаптивной цифровой обработки электрической активности мозга и неинвазивный метод снятия данных на основе «сухих» электродов, что, по расчетам создателя, позволяет регистрировать сигналы без прямого контакта с мозгом с точностью 92-95%.

Непосредственный разработчик устройства – ИНЭУМ им. И. С. Брука, известный широкой публике как один из участников проекта по созданию процессоров «Эльбрус», которой он занимался со своей близкородственной компанией МЦСТ.