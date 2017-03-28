Илон Маск строит машину для чтения мыслей и передачи их на расстояние

Принадлежащая Илону Маску компания Neuralink начала набор ученых, перед которыми поставлена задача объединить человеческий мозг и компьютер для подготовки к прогнозируемому противостоянию людей и искусственного интеллекта.

Передача мыслей на расстоянии

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск (Elon Musk) создал новую компанию Neuralink Corp. Как пишет Wall Street Journal, задачей компании будет установление связи между человеческим мозгом и компьютером, в результате чего мысли смогут переводиться в цифровой код.

Для обозначения технологии такой связи Илон Маск использует термин «нейронное кружево» (neural lace): установленный непосредственно в мозг крохотный чип позволит быстро загружать и скачивать мысли человека на компьютер и обратно.

«Электронные кружева»

На самом деле, Маск не является автором термина «электронные кружева». Словосочетание, определяющее растущую вместе с человеческим мозгом сеть – по сути, беспроводным интерфейсом мозг-компьютер - ранее применял в своих романах цикла «Культура» писатель-футуролог Иэн Бэнкс (Iain M. Banks).

В фантастических романах такой симбиоз позволял не только обмениваться информацией человеку и машине, но и некоторым образом «воскрешать» индивида после физической смерти.

Компания Илона Маска Neuralink начала набор ученых

для создания «электронных кружев» - вживляемого в мозг чипа для чтения мыслей

В 2015 г. в журнале Nature Nanotechnology группа ученых-энтузиастов опубликовала результаты исследований по созданию сети mesh electronics – интерфейса для связи компьютера с биологическими сетями (на тот момент он был проводным с перспективой беспроводного соединения). С помощью иглы сеть ввели через кровь лабораторным мышам.

Как сообщало тогда издание Gizmodo, мыши выжили, а ученые с помощью имплантанта могли мониторить их мозговую активность. Позже в научном журнале Smithsonian magazine отмечалось, что интерес к проекту проявили военные ведомства.

Тренировка на кошках

Ранее сам Илон Маск также объяснял свой интерес к разработкам в области объединения компьютера с человеческим мозгом. По словам бизнесмена, это позволит избежать превращения человечества «в домашних кошек искусственного интеллекта».

Искусственный интеллект, по мнению Маска, быстро развивается, в то время, как человечество - нет. Цифровой слой, работающий в симбиозе с человеческим телом, это состояние сократит. В соответствии с фантастическими предтечами, Маск намеревался вводить имплантант через кровь, яремную вену.

Сейчас Илон Маск, как отмечают журналисты, громких заявлений не делал. Компания Neuralink без особенного шума была зарегистрирована в Южной Калифорнии, как «медицинская исследовательская компания». По информации Reuters, Маск планирует финансировать исследования самостоятельно, без привлечения инвесторов. По данным информагентства, несколько последних недель Neuralink активно занимался набором ученых в команду.