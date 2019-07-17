Лайфхак
Почему в России низкий уровень цифровой культуры
ИТ-бизнес
Как искусственные бизнес-процессы «убивают» цифровизацию
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

Человечеству надоели смартфоны. На рынке начинается обвал

9302
Бизнес Финансовые результаты Техника
, Текст: Владимир Бахур
В нынешнем году рынок гаджетов ожидает рекордно низкая динамика продаж. По мнению аналитиков Gartner, пользователи теряют интерес к покупке новых смартфонов, планшетов и даже ПК из-за отсутствия функций, действительно стоящих затрат.

Гаджеты, вслед за ПК, больше не в диковинку

Глобальные продажи различной вычислительной техники, включая мобильные и настольные ПК, планшеты и смартфоны, в общей сложности составят 2,2 млрд штук по итогам 2019 г. Это на 3,3% меньше чем в 2018 г., отмечают аналитики Gartner в своем последнем прогнозе.

Рынок мобильных устройств по итогам года ожидает еще большее падение – на 3,8%. Потеря интереса со стороны пользователей к новым покупкам, по мнению аналитиков, в первую очередь связана с отсутствием у новинок новых функций, действительно стоящих затрат на обновление уже имеющихся гаджетов.

«Объем нынешнего рынка мобильных телефонов составляет 1,7 млрд устройств, что практически на 10% меньше, нежели 1,9 млрд штук, проданных в 2015 г., – отметил Ранджит Атвал (Ranjit Atwal), директор по исследованиям Gartner. – Если мобильное устройство не предлагает действительно стоящих выгод, производительности или возможностей, пользователи не интересуются обновлениями, и просто увеличивают срок использования уже купленной техники».

5G пока не в помощь

Тенденция на рост продолжительности использования уже приобретенных гаджетов началась еще в 2018 г. и продолжится в 2019 г., отмечают аналитики Gartner. Согласно их прогнозам, продолжительность использования смартфонов верхнего ценового сегмента увеличится с 2,6 лет на сегодняшний день до приблизительно 2,9 лет к 2023 г.

Отдельно по сегменту смартфонов аналитики Gartner прогнозируют снижение продаж по итогам 2019 г. на 2,5%, что является рекордно низким результатом за все время существования рынка.

gartner600.jpg
Глобальные продажи смартфонов продолжают стагнировать

Год 2019 ознаменовался запуском мобильных сетей связи поколения 5G во многих развитых странах мира, включая США, Южную Корею, Швейцарию, Финляндию, Великобританию и другие. Тем не менее, полагают аналитики, даже им понадобится определенное время на покрытие сетями 5G хотя бы ключевых городов своих стран.

По прогнозу Gartner, в 2020 г. к коммерческому предоставлению услуг 5G будет готово лишь порядка 7% от всех мировых провайдеров связи. Но даже такой показатель будет значительным прогрессом технологий 5G по сравнению со стартовыми условиями 2018 г.

Тип устройства 2018 2019 2020 2021
Ноутбук или десктоп 195,3 187,2 177,5 171,2
Ультрамобильный ПК (премиальный сегмент) 64,4 69,8 75,2 81,4
Суммарный рынок ПК 259,7 257 252,7 252,6
Ультрамобильные системы (основные и вспомогательные) 149,6 146,1 144,6 142,4
Рынок вычислительных устройств 409,3 403,1 397,3 395
Смартфоны 1 813,4 1 745,4 1 771,1 1 762,6
Суммарный рынок вычислительной техники 2 222,7 2 148,5 2 168,4 2 157,6

Источник: Gartner

В первом полугодии 2019 г. ряд производителей начали продажи своих 5G-смартфонов. В следующем году будет представлено еще больше моделей с функцией 5G, благодаря которой индустрия надеется оживить падающий спрос на смартфоны. Аналитики Gartner прогнозируют, что продажи 5G-смартфонов превысят психологическую отметку в 51% от всех продаж смартфонов уже в 2023 г.

«В 2020 г. продажи 5G-смартфонов достигнут 6% от суммарных продаж телефонов. По мере распространения покрытия сетей 5G, продолжится рост интереса потребителей и последует снижение цен. Качественный скачок произойдет в 2023 г., когда мы ожидаем рост продаж 5G-телефонов до уровня 51%», – отметил Ранджит Атвал.

По мнению аналитиков Gartner, разработчикам телефонов верхнего ценового сегмента не стоит полагаться исключительно на рост спроса в связи с увеличением популярности сетей 5G, и обратить внимание на дифференциацию линеек смартфонов в плане интеграции с другими устройствами.

Сокращение рынка ПК: ситуация-2019

Несмотря на рост продаж на мировом рынке ПК на 1,5% до 63 млн штук за первый квартал 2019 г., аналитики Gartner оценивают перспективы по итогам всего года как весьма неопределенные.

В настоящее время прогноз по рынку ПК за весь 2019 г. оценивается на уровне 257 млн штук, но даже этот прогноз показывает 1% сокращение рынка по сравнению с 2018 г.

«Продолжающиеся торговые междоусобицы между США и Китаем, а также вытекающее из этого возможное увеличение таможенных ставок, с определенной вероятностью может повлиять на итоговые показатели по продажам ПК в этом году», - отмечают в Gartner.

Еще одним фактором, потенциально способным повлиять на на динамику продаж ПК во втором квартале 2019 г., аналитики Gartner считают наметившийся тренд миграции бизнеса на Windows 10. По их мнению, до 75% всего имеющегося в наличии парка корпоративных ПК мигрирует на Windows 10 к началу 2021 г.

Ключевым фактором этой тенденции в Gartner называют прекращение поддержки корпоративных версий Windows 7 в 2020 г.

Другие материалы рубрики

Для российских школьников разработают особые «шкулфоны», потому что смартфоны им запретят

Россия стала мировым рекордсменом по числу пользователей Tor

Россиян перестанут сажать за GPS-трекеры и фотокамеры

Вандалы с топорами атакуют «умные домофоны» по всей России. Видео

В немецких школах запрещают Microsoft Office 365

Найден способ взломать любой аккаунт Instagram за 10 минут. Видео

Техника

Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 20: все по Фэн-шую

Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос
Показать еще
Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии