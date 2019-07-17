Человечеству надоели смартфоны. На рынке начинается обвал

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Гаджеты, вслед за ПК, больше не в диковинку

Глобальные продажи различной вычислительной техники, включая мобильные и настольные ПК, планшеты и смартфоны, в общей сложности составят 2,2 млрд штук по итогам 2019 г. Это на 3,3% меньше чем в 2018 г., отмечают аналитики Gartner в своем последнем прогнозе.

Рынок мобильных устройств по итогам года ожидает еще большее падение – на 3,8%. Потеря интереса со стороны пользователей к новым покупкам, по мнению аналитиков, в первую очередь связана с отсутствием у новинок новых функций, действительно стоящих затрат на обновление уже имеющихся гаджетов.

«Объем нынешнего рынка мобильных телефонов составляет 1,7 млрд устройств, что практически на 10% меньше, нежели 1,9 млрд штук, проданных в 2015 г., – отметил Ранджит Атвал (Ranjit Atwal), директор по исследованиям Gartner. – Если мобильное устройство не предлагает действительно стоящих выгод, производительности или возможностей, пользователи не интересуются обновлениями, и просто увеличивают срок использования уже купленной техники».

5G пока не в помощь

Тенденция на рост продолжительности использования уже приобретенных гаджетов началась еще в 2018 г. и продолжится в 2019 г., отмечают аналитики Gartner. Согласно их прогнозам, продолжительность использования смартфонов верхнего ценового сегмента увеличится с 2,6 лет на сегодняшний день до приблизительно 2,9 лет к 2023 г.

Отдельно по сегменту смартфонов аналитики Gartner прогнозируют снижение продаж по итогам 2019 г. на 2,5%, что является рекордно низким результатом за все время существования рынка.

Глобальные продажи смартфонов продолжают стагнировать

Год 2019 ознаменовался запуском мобильных сетей связи поколения 5G во многих развитых странах мира, включая США, Южную Корею, Швейцарию, Финляндию, Великобританию и другие. Тем не менее, полагают аналитики, даже им понадобится определенное время на покрытие сетями 5G хотя бы ключевых городов своих стран.

По прогнозу Gartner, в 2020 г. к коммерческому предоставлению услуг 5G будет готово лишь порядка 7% от всех мировых провайдеров связи. Но даже такой показатель будет значительным прогрессом технологий 5G по сравнению со стартовыми условиями 2018 г.

Тип устройства 2018 2019 2020 2021 Ноутбук или десктоп 195,3 187,2 177,5 171,2 Ультрамобильный ПК (премиальный сегмент) 64,4 69,8 75,2 81,4 Суммарный рынок ПК 259,7 257 252,7 252,6 Ультрамобильные системы (основные и вспомогательные) 149,6 146,1 144,6 142,4 Рынок вычислительных устройств 409,3 403,1 397,3 395 Смартфоны 1 813,4 1 745,4 1 771,1 1 762,6 Суммарный рынок вычислительной техники 2 222,7 2 148,5 2 168,4 2 157,6

Источник: Gartner

В первом полугодии 2019 г. ряд производителей начали продажи своих 5G-смартфонов. В следующем году будет представлено еще больше моделей с функцией 5G, благодаря которой индустрия надеется оживить падающий спрос на смартфоны. Аналитики Gartner прогнозируют, что продажи 5G-смартфонов превысят психологическую отметку в 51% от всех продаж смартфонов уже в 2023 г.

«В 2020 г. продажи 5G-смартфонов достигнут 6% от суммарных продаж телефонов. По мере распространения покрытия сетей 5G, продолжится рост интереса потребителей и последует снижение цен. Качественный скачок произойдет в 2023 г., когда мы ожидаем рост продаж 5G-телефонов до уровня 51%», – отметил Ранджит Атвал.

По мнению аналитиков Gartner, разработчикам телефонов верхнего ценового сегмента не стоит полагаться исключительно на рост спроса в связи с увеличением популярности сетей 5G, и обратить внимание на дифференциацию линеек смартфонов в плане интеграции с другими устройствами.

Сокращение рынка ПК: ситуация-2019

Несмотря на рост продаж на мировом рынке ПК на 1,5% до 63 млн штук за первый квартал 2019 г., аналитики Gartner оценивают перспективы по итогам всего года как весьма неопределенные.

В настоящее время прогноз по рынку ПК за весь 2019 г. оценивается на уровне 257 млн штук, но даже этот прогноз показывает 1% сокращение рынка по сравнению с 2018 г.

«Продолжающиеся торговые междоусобицы между США и Китаем, а также вытекающее из этого возможное увеличение таможенных ставок, с определенной вероятностью может повлиять на итоговые показатели по продажам ПК в этом году», - отмечают в Gartner.

Еще одним фактором, потенциально способным повлиять на на динамику продаж ПК во втором квартале 2019 г., аналитики Gartner считают наметившийся тренд миграции бизнеса на Windows 10. По их мнению, до 75% всего имеющегося в наличии парка корпоративных ПК мигрирует на Windows 10 к началу 2021 г.

Ключевым фактором этой тенденции в Gartner называют прекращение поддержки корпоративных версий Windows 7 в 2020 г.