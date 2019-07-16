Как Apple намеренно испортила новый MacBook Air

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Замедлившийся MacBook Air

Обновленный ноутбук Apple MacBook Air 2019 оказался хуже модели 2018 г. Деградация коснулась дисковой подсистемы мобильного ПК – скорость ее работы ощутимо снизилась, что может отразиться на суммарной производительности лэптопа, сообщил французский ресурс Consomac.

Специалисты портала протестировали MacBook Air 2018 и 2019 в бенчмарке Blackmagic, использовав для этого старшие версии с 256-гигабайтным накопителем. По результатам провирки ноутбук предыдущего поколения выдал 2 ГБ/с при чтении и 0,9 ГБ/с при записи, и на его фоне обновленный MacBook Air сильно проигрывает. При росте скорости записи до 1 ГБ/с он продемонстрировал падение скорости чтения до 1,3 ГБ/с, другими словами, она снизилась на 35%.

Афера Apple раскрылась

Сравнение 128-гигабайтных версий MacBook Air обоих поколений тоже проводилось, но в них столь явных различий в производительности дисковой подсистемы не обнаружилось. Единственное, скорость записи у SSD на 128 ГБ оказалась на 0,5 ГБ/с ниже, чем у 256 ГБ в моделях 2019 г, но та же разница была отмечена и в ноутбуках 2018 г.

MacBook Air 2019 Apple выпустила в начале июля 2019 г., спустя чуть меньше года с момента выхода MacBook Air 2018 в октябре 2018 г. Получив более качественный дисплей и современный процессор, он подешевел приблизительно на $100 (6280 руб. по курсу ЦБ на 16 июля 2019 г.), так что экономия, вероятнее всего, стала возможной именно за счет выбора более дешевого SSD-накопителя.

Сама Apple на момент публикации материала не отреагировала на исследование Consomac. Тем не менее, других причин для снижения стоимости ноутбука, при условии установки экрана TrueTone и процессоров Intel Core восьмого поколения, специалисты Consomac не видят.

Возможные последствия

Снижение скорости чтения SSD, при том условии, что она все еще остается сравнительно высокой, пользователи едва ли заметят, пишет портал MacRumors. Для повседневных задач 1,3 ГБ/с на чтении, в сравнении с, в среднем, 500 МБ/с, выдаваемыми SSD с интерфейсом SATA, хватит с большим запасом, тогда как 10-процентное снижение стоимости поможет Apple привлечь новую аудиторию. В их число могут войти потенциальные покупатели среди молодежи, студентов и даже школьников.

Большинству пользователей скоростных показателей SSD нового MacBook Air 2019 будет вполне достаточно

Но все же, разница в стоимости будет сыграет свою роль в привлечении новых покупателей не во всех странах мира. Если MacBook Air 2018 стоил в США $1200 (75,4 тыс. руб.), а Air 2019 оценивается в $1100 (69,1 тыс. руб.), то в России стоимость минимальной комплектации последнего по состоянию на 16 июля 2019 г. составляет 94 тыс. руб. ($1500). Справедливости ради отметим, что цена MacBook Air 2018 на процессоре Core восьмого поколения с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти за день до обновления линейки в России составляла минимум 107 тыс. руб. Но нельзя не вспомнить, что на момент анонса в октябре 2018 г. за него просили 104 тыс. руб.

К слову, начиная с июля 2019 г. новый Air стал самым компактным ноутбуком Apple. Выпущенный в 2015 г. 12-дюймовый MacBook больше нельзя приобрести в фирменных магазинах компании.

Действительно молодежный ноутбук

Если Apple пошла на удешевление MacBook Air 2019 с целью охвата молодой аудитории, то ей предстоит встретиться с серьезным конкурентом в лице Xiaomi. В марте 2019 г. китайский вендор выпустил собственный ультратонкий и сверхлегкий мобильный ПК – 13-миллиметровый Mi Notebook Air 2019 массой 1,07 кг. Для сравнения, обновленный MacBook Air весит 1,35 кг при толщине 16 мм.

Xiaomi Mi Notebook Air даже внешне похож на MacBook Air

Топовая версия новинки Xiaomi оценена в $640 (40,2 тыс. руб.), и она включает процессор Intel Core i5 восьмого поколения, SSD объемом 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Ноутбук работает на Windows 10 и с точки зрения «железа» проигрывает Apple MacBook Air лишь по части экрана – в Mi Notebook Air нет TrueTone, а разрешение его дисплея при диагонали 12,5 дюйма составляет 1920х1080 пикселей против 2560x1600 пикселей у MacBook Air 2019.