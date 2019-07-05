Создателям «Эльбрусов» половину выручки могут обеспечить военные, заказавшие тысячу российских серверов

Разработчики «Эльбрусов» взяли на себя обязательства по поставке в Минобороны тысячи серверов на их основе. Предположительно, именно этот контракт обеспечит создателям российских чипов, по их расчетам половину выручки в 2019 г.

«Эльбрусы» для Минобороны на сотни миллионов

Как обнаружил CNews, разработчик отечественных процессоров «Эльбрус» — Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, входит в «Ростех») — заключил с Минобороны контракт на поставку 1 тыс. серверов «Эльбрус». По всей видимости именно он, по расчетам ИНЭУМ, принесет ей 50% плановой выручки в 2019 г.

Это следует из сопоставления данных в отчетных документах ИНЭУМ. В частности, в них есть указание на то, что 4 октября 2018 г. совет директоров компании дал согласие «на совершение крупной сделки», касающейся договора, заключенного 6 ноября 2018 г. Относительно этой сделки есть оценка 50% доли в выручке и отметка, что она обеспечит «загрузку предприятия в течение года».

Сумма сделки и имя заказчика не указываются. Однако в другом отчетном разделе есть описание деталей некой (другой) «сделки с заинтересованностью». В ней заказчиком выступает уже ИНУЭМ, а требующаяся ему поставка товаров осуществляется для исполнения институтом контракта с Минобороны — как раз от 6 ноября 2018 г.

Минобороны закупает у разработчиков «Эльбрусов» тысячу серверов

По условиям «сделки с заинтересованностью», ИНУЭМ по договору от 23 ноября 2018 г. заказал у Калужского электромеханического завода (КЭМЗ) тысячу серверов «Эльбрус 801-РС». Завод должен был их изготовить и поставить двумя траншами — 300 штук до 1 марта 2019 г. и 700 штук до 31 марта 2019 г. Упомянутая «заинтересованность» в данном случае выражалась в том, что КЭМЗ, как и ИНЭУМ, входит в контур «Ростеха».

Выручка ИНЭУМ

Сумма контракта ИНУЭМ с Минобороны в отчетных документах не прописана. Однако известно, что 27 сентября 2018 г. Минобороны разместило на сайте госзакупок извещение о закрытом аукционе на поставку министерству тысячи серверов «Эльбрус 801-РС» в двух разных модификациях. Стартовая цена контракта была выставлена на уровне 400 млн руб. В силу закрытого характера процедуры, подробности выбора поставщика и итоговая цена контракта опубликованы позже не были.

На момент публикации этого материала представители ИНЭУМ и компании МЦСТ (соразработчик процессоров «Эльбрус») не смогли прокомментировать CNews правомерность логических выводов, сделанных в разделе выше, а также связь «закупки на 50% выручки» и/или договора с КЭМЗ с закупкой Минобороны на 400 млн руб. (Других извещений о приобретении «Эльбрусов» Минобороны в последние месяцы не публиковало.)

Разработчики «Эльбрусов» также не смогли прокомментировать размер ожидаемой в ИНЭУМ выручки в 2019 г. По итогам 2018 г. она составила 466 млн руб. при показатели чистой прибыли в 39,2 млн руб.

Что такое «Эльбрус 801-РС»

«Эльбрус 801-РС» — это рабочая станция, которая используется для оборудования автоматизированных рабочих мест операторов, микросерверов и информационных терминалов. Применяется в том числе в автоматизации промышленности и в системах с повышенным уровнем защиты данных.

В базовой комплектации станция создана на базе 8-ядерного процессора «Эльбрус-8С» с частотой ядра до 1300 МГц. Также в ее состав входит контроллер периферийных интерфейсов КПИ-2. За оперативную память отвечают четыре модуля Kingston ValueRAM KVR16R11D8/8. Установленный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, но станция поддерживает до 64 ГБ.

Постоянная память обеспечена твердотельным диском Kingston SSDnow SMS200S3/120G емкостью 120 ГБ, жестким диском Western Digital Caviar Black WD1003FZEX емкостью 1 ТБ и картой памяти Kingston Compact Flash Ultimate 266X CF/16GB-U2 емкостью 16 ГБ. Видеосистема представлена видеокартой Gigabyte GV-R523D3-1GL rev. 2.0 с возможностью вывода изображения на три монитора.

В состав системного блока также входят корпус Aerocool PGS-Q Qs-180, блок питания Aerocool VX-450 и кулер процессора Cooler Master Hyper D92.

ИНЭУМ отмечает на своем сайте, что компоненты могут быть заменены на аналогичные по характеристикам. Срок службы станции заявлен на уровне 12 лет.