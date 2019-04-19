Власти Таджикистана взвинтили цены на мобильный интернет для удобства граждан

Сотовые операторы Таджикистана по требованию властей республики установили единую цену на мобильный интернет, которая примерно в два раза больше прежних тарифов. Также операторы оказались вынуждены отказаться от безлимитных предложений и пакетных тарифов с мобильным интернетом.

В Таджикистане подорожал мобильный интернет

Сотовые операторы Таджикистана повысили цены на мобильный интернет. Как сообщила таджикская служба «Радио «Свобода», это сделано во исполнение решения Антимонопольной службы при Правительстве республики.

Ранее служба постановила ввести минимальный тариф на мобильный интернет: 0,05 сомони ($0,005) за 1 МБ без учета налога и акцизов (в Таджикистане действуют акцизы на мобильную связь). В результате конечная стоимость 1 ГБ данных для абонента должна составлять не менее 62 сомони ($6,5). Ранее мобильный интернет в республики стоил в два раза дешевле - 30-35 сомони ($3-3,7) — за 1 ГБ.

Новые тарифы, которые ввели сотовые операторы республики, имеют различные названия: «Муносиб» («Подходящий») у оператора «Вавилон», «Салом» у Tcell, «Одди» («Простой») у «Мегафон Таджикистан» («дочка» российского «Мегафона») и «Кулай» («Удобный») у «Таком» (торговая марка Beeline, до прошлого года вместе с российским «Вымпелкомом» входил в группу Veon).

Цена на мобильный интернет во всех этих тарифах одинаковая: 0,062 сомони за 1 МБ. Кроме того, сотовые операторы оказались вынуждены отменить безлимитные тарифы на мобильный интернет и тарифы, содержащие пакеты интернет-трафика.

Почему власти Таджикистана не любят мобильный интернет

Зампредседателя Службы связи Таджикистана Илхом Атоев заявил, что с ростом цен на интернет люди «Меньше будут играть и портить свое зрение, будут беречь свое здоровье. Обратите внимание на молодежь — головы опущенные, всегда сидят в интернете».

Тем не менее, рост цен на связь в Таджикистане имеет экономический смысл.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Развитие мобильного интернета уже давно вызывает недовольство властей республики. В Таджикистане высокий спрос на международную связь, так как многие жители республики находятся на заработках в России.

В связи с этим в республике стали популярны мессенджеры с функцией IP-телефонии. Помимо традиционных мессенджеров (Skype, Viber, Whats App, Telegram), сотовые операторы республики создали собственные мессенджеры, получившие название приложений для NGN-телефонии.

У Tcell такой мессенджер называется «Чи Гап», у «Мегафон Таджикистан» - «Мегафон Лайф», у «Вавилона» - CyberPhone, у «Такома» - «Салом». Пользователи мессенджера могут звонить друг другу бесплатно независимо от того, в какой стране находится вызывающая и принимающая страна. Звонки на номера других пользователей сотового оператора и абонентов других операторов стоят дешевле обычных звонков, причем также независимо от местоположения вызывающего абонента.

Уход жителей Таджикистана от традиционных каналов международной связи отрицательно сказывается на собираемости налогов. Так, в 2018 г. налоги от международных голосовых услуг и телематических услуг связи (доступ в интернет) составили 772,5 млрд сомони ($81,8 млн), что на 68% меньше, чем было в 2015 г. В то же время трафик сотовых операторов вырос с 8,7 ПБ в 2015 г. до 25,7 ПБ в 2018 г.

Как в Таджикистане пытались запретить IP-телефонию

Еще в конце 2017 г. по настоянию Налогового комитета Служба связи республики обязала сотовых операторов республики прекратить работу NGN-сервисов. В связи с невыполнением данного требования был временно опечатан офис сотового оператора «Вавилон». Правда, вскоре работа NGN-приложений была восстановлена.

Нынешнее решение Антимонопольной службы также касается NGN-сервисов. Минимальный тариф на звонки абонентам фиксированных и сотовых операторов Таджикистана через приложения составил 1,2 сомони в минуту ($0,13). Это примерно в десять раз больше ранее действующих тарифов - 0,1-0,12 сомони в минуту ($0,01). И даже больше традиционной стоимости одной минуты исходящих сотовых вызовов у местных сотовых операторов - 0,25 сомони ($2,65).

Правда, в данной части операторы не в полной мере выполнили требования властей. Tcell и «Мегафон Таджикистан» повысили цены на звонки через приложения только до 0,25 сомони в минуту (то есть до уровня обычных голосовых тарифов), а у «Таком» и «Вавилона» цена на звонки через приложения остаются на прежних еще более низких уровнях.

Одновременно власти Таджикистана повышают цены и на традиционные голосовые звонки. В 2016 г. власти обязали телекоммуникационных операторов пропускать все международные звонки через Единый коммутационный центр, созданный при государственной компании «Таджиктелеком». Одновременно Антимонопольная служба установила минимальный тариф на звонки в России, который был на 20% больше предыдущих.