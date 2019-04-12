В России аннулировано право Google на его бренд

Ростелеком добился недействительности регистрации бренда Allo за Google на территории России. Российский оператор связи владеет схожим брендом «Алле», под которым продвигает собственный мобильный мессенджер. Сервис Google Allo был закрыт еще в начале весны 2019 г.

Россия против США

Палата по патентным спорам России (отделение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Роспатента) в ответ на жалобу Роскомнадзора признала недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку Allo, изначально зарегистрированному на американскую корпорацию Google, пишет портал РАПСИ. По мнению российского оператора связи, бренд, принадлежащий Google, слишком похож на бренд «Алле», под которым Ростелеком распространяет приложения для общения, в частности, одноименный мобильный мессенджер.

Аргументы Роскомнадзора

Указав Палате по патентным спорам на схожесть брендов, Роскомнадзор в качестве основного аргумента привел тот факт, что входит в число крупнейших провайдеров цифровых услуг, и что он присутствует во всех сегментах рынка, попутно занимая лидирующее положение на рынках платного телевидения и широкополосного доступа в интернет.

Мессенджер «Алле»

Ведомство согласилось с доводами и отметило, что Google, владелец бренда Allo, и Ростелеком работают в одной сфере, в частности, разрабатывают приложения для мобильных устройств под управлением Android. Последняя, как известно, целиком и полностью принадлежит Google, включая ее название, хотя его, название, в 2009 г. безуспешно пытался отсудить у Google никому неизвестный американский предприниматель Эрик Спехт (Erich Specht).

Вердикт Роспатента

Удовлетворению жалобы Роскомнадзора в патентное ведомство России предшествовал сравнительный анализ брендов «Алле» и Allo. Эксперты Роспатента пришли к выводу, что они оба ассоциируются друг с другом и являются сходными как по написанию (количество символов, использование одних и тех же букв), так и по произношению (большая часть звуков совпадает).

Результатом анализа стал вывод о сходстве товарных знаков Allo и «Алле» сразу в трех классах Международной классификации товаров и услуг. В первую очередь это класс 9 (оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий), а также классы 38 (телекоммуникации) и 42 (разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения).

Борьба с мертвым противником

Да, Ростелеком добился справедливости в споре с Google, но есть нюанс: в марте 2019 г. мессенджер Allo прекратил свое существование. О планирующемся закрытии сервиса стало известно еще в декабре 2018 г., и теперь команда разработчиков полностью сосредоточилась на продвижении мессенджера Messages.

Мессенджер Allo

Google Allo просуществовал менее трех лет – его анонс прошел в марте 2016 г., а запуск состоялся еще полгода спустя – в сентябре 2016 г. Мессенджер перекочевал на «кладбище» Google по вполне объективной причине – за 2,5 года своей жизни популярным он так и не стал, не сумев даже приблизиться по степени распространения к Viber и WhatsApp.

О своих планах по использованию бренда Allo в других своих проектах Google пока не сообщает.

Отечественный мессенджер

Нельзя не отметить, что запуск «Алле» от Ростелекома состоялся спустя практически год с момента презентации Google Allo – событие пришлось на январь 2017 г.

За первый год своего существования «Алле» не сумел добраться до пятерки лидеров среди самых востребованных мессенджеров, а высокой степенью защищенности он не может похвастаться до сих пор. В ноябре 2018 г. Аналитический отдел российской компании Artezio, входящий в группу компаний «Ланит», опубликовал результаты проверки 20 актуальных средств мгновенного обмена сообщениями – из них были отобраны восемь самых надежных мессенджеров. «Алле» в этом списке не оказалось.