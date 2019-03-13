США потратят $10 миллиардов на «защиту нации» в интернете

В 2020 г. Министерство обороны США получит $9,6 млрд на работу в киберпространстве. Это на $1 млрд больше, чем в предыдущем году. Часть средств пойдет на оборонительные и наступательные операции, остальное — на повышение безопасности сетей и благоустройство облаков.

Бюджет на 2020 год

Министерство обороны США увеличивает расходы на работу в киберпространстве: в 2019 г. оно получит на это $8,5 млрд, а на 2020 г. просит уже $9,6 млрд. Эта заявка была включена в план бюджета на 2020 г., только что предложенный Конгрессу президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump). Как поясняется в бюджетной заявке, деньги пойдут на «защиту сетей, информации и систем Министерства обороны, поддержку целей военного командования и защиту нации».

В общей сложности бюджет Министерства обороны в 2020 г. достигнет $718 млрд — это большая часть всех средств, выделенных на национальную безопасность, объем которых составит $750 млрд. Необходимость таких крупных затрат министерство объясняет долгосрочным стратегическим соревнованием с Китаем и Россией.

Список киберрасходов Минобороны

Из $9,6 млрд, которые Минобороны просит на кибернужды, около $3,7 млрд будет потрачено на наступательные и оборонительные операции в киберпространстве. Еще $5,4 млрд планируется направить на повышение уровня безопасности сетей, систем и данных министерства. Наконец, $61,9 млн будет израсходовано на модернизацию облаков общего назначения.

Кроме того, Министерство обороны собирается потратить $927 млн на искусственный интеллект и машинное обучение — развитием этих технологий занимается Объединенный центр искусственного интеллекта (JAIC). Часть средств будет направлена на развитие технологий распознавания лиц.

Минобороны просит у Конгресса миллиарды на работу в киберпространстве

В бюджете также упомянуто, что министерство просит $2,6 млрд на сверхзвуковое вооружение и $235 млн на исследования в области лазерного оружия. Как отметил исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шэнахэн (Patrick Shanahan), в бюджете на 2020 г. Минобороны просит на исследования и разработки, в том числе в области ИТ, самую крупную сумму за последние 70 лет.

Кто будет проводить кибероперации

Дополнительные средства должны помочь министерству расширить Киберкомандование США — госструктуру, отвечающую за отражение угроз и проведение операций в киберпространстве, пишет Engadget. В прошлом году полномочия Киберкомандования по проведению операций были расширены.

До этого в 2017 г. администрация Трампа повысила статус Киберкомандования в военной иерархии. Оно было выведено из-под контроля Стратегического командования и поставлено в ведомственной иерархии на один уровень с ним и еще с восемью боевыми командованиями США. Таким образом, количество боевых командований было доведено до десяти.

Напомним, первая попытка США создать кибернетическое командование относится к ноябрю 2006 г. Это была временная структура при Военно-воздушных силах США. В своем нынешнем виде Киберкомандование начало формироваться в июне 2009 г., а заработало в мае 2010 г. Это первое в США военное формирование, связанное с кибербезопасностью — до этого подобные подразделения существовали только в спецслужбах.

Что получат другие ведомства

В 2020 г. средства на работу в цифровом пространстве получит не только Министерство обороны. Для Управления кибербезопасности, энергетической безопасности и аварийного реагирования Трамп просит $156 млн — эти деньги пойдут на защиту энергетического сектора от кибератак и других угроз.

Кроме того, Министерство внутренней безопасности получит более $1 млрд на укрепление информационной безопасности. Министерству торговли в общей сложности будет выделено $12,2 млрд, и часть этих средств пойдет на программу проведения скоростного интернета в сельские районы, недостаточно охваченные услугами связи.

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