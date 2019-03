В России начались продажи «ультрабюджетного» смартфона Xiaomi. Цена

Xiaomi начала в России продажи своего «ультрабюджетного» смартфона Redmi Go. Цена базовой комплектации заявлена на уровне 5550 руб. Аппарат получил 5-дюймовый экран и процессор Snapdragon 425. Он будет работать под управлением Android Go — специальной версии Android для смартфонов с невысокими характеристиками.

Redmi Go продается в России

В России стартуют продажи смартфона Xiaomi Redmi Go, который СМИ еще до анонса прозвали «ультрабюджетным». Производитель установил следующие цены на устройство для российского рынка: модель с 8 ГБ постоянной памяти обойдется покупателю в 5550 руб., а с 16 ГБ — в 6190 руб.

Приобрести смартфон можно уже с 7 марта 2019 г. Пока что он доступен только в официальном онлайн-магазине Mi.com, в сети авторизованных магазинов Mi Store и в электронном дискаунтере «Ситилинк». В ближайшем будущем к продажам модели приступят и другие ритейлеры.

Технические характеристики

Redmi Go получил 5-дюймовый LCD-экран с разрешением 1280 х 720 пикселей и соотношением сторон 16:9. Аппаратной основой для новинки послужил четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой ядра до 4,1 ГГц. За графику отвечает Adreno 308 GPU. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, постоянной — 8 ГБ или 16 ГБ. Возможна установка карты памяти MicroSD емкостью до 128 ГБ, для которой предусмотрен отдельный слот.

В России начались продажи Xiaomi Redmi Go

Основная камера получила разрешение 8 МП, а фронтальная — 5 МП. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Аппарат рассчитан на две SIM-карты и поддерживает LTE/4G. Смартфон имеет габариты 140,4 мм х 701 мм х 8,35 мм при весе 137 г. Покупателям предлагается синее и черное цветовое решение.

Операционная система

Redmi Go будет работать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo (Go Edition). Напомним, эта ОС была создана компанией Google специально для бюджетных смартфонов. Представленная в мае 2017 г., она требует всего 512 МБ оперативной памяти и способного работать при таком количестве памяти процессора. Предполагается, что смартфоны с оперативной памятью менее 1 ГБ будут получать Android Go автоматически. ОС является продолжением инициативы Google по созданию дешевых смартфонов для пользователей из развивающихся стран Android One.

Приложения в Android Go оптимизированы под медленный интернет и небольшую память, также создана специальная версия Play Store, которая предлагает пользователю именно такие приложения. Одновременно с запуском Android Go компания запустила программу Building for Billions, которая должна помочь разработчикам в создании нетребовательных к ресурсам приложений.

Первым смартфоном, на который была предустановлена Android Go, стал Alcatel 1X, представленный на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) 2018 в Барселоне, Испания. По отзывам журналистов, которые держали смартфон в руках, ОС работала неудовлетворительно.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n464021